El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó que realizará un corte programado de energía eléctrica en Centenario este viernes 12 de junio, entre las 9 y las 13, con el objetivo de ejecutar tareas de mantenimiento sobre líneas de media tensión.

La interrupción del servicio afectará distintos sectores de la ciudad, incluida la Planta de Agua Potable ubicada en Villa Obrera, que permanecerá fuera de funcionamiento durante ese período. Como consecuencia, podrían registrarse inconvenientes en el abastecimiento de agua en el Casco Viejo, los barrios Sarmiento, Sayhueque y Trahun Hue, además de otros sectores alimentados desde esa planta.

Ante este escenario, las autoridades solicitaron a la población hacer un uso responsable del agua durante la mañana, priorizando el consumo humano y evitando actividades que impliquen un gasto innecesario del recurso.

El corte programado afectará energía y agua potable

Según informó el EPEN, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá durante cuatro horas y permitirá realizar trabajos de mantenimiento preventivo sobre la red de media tensión.

Las tareas alcanzarán sectores de Villa Obrera, el loteo Costa Río Neuquén, la zona del balneario, la calle Jaime de Neváres, la empresa Dos Aguas, la Policía Caminera del Puente Cinco Saltos y la Planta de Agua Potable, entre otros puntos de la ciudad.

Las autoridades aclararon que los trabajos están sujetos a condiciones operativas y forman parte de las acciones periódicas para mantener la confiabilidad del sistema eléctrico.

Cómo afecta a los usuarios del servicio de agua

La principal preocupación no está vinculada únicamente al corte eléctrico, sino a su impacto sobre la producción de agua potable.

Al quedar fuera de servicio la planta durante cuatro horas, disminuirá la capacidad de abastecimiento hacia distintos sectores de Centenario. Por ese motivo, el municipio recomendó a los vecinos evitar el riego, lavado de vehículos, llenado de piletas o cualquier consumo no esencial durante la mañana.

Los barrios que podrían experimentar baja presión o inconvenientes temporales son:

Casco Viejo

Sarmiento

Sayhueque

Trahun Hue

Sectores abastecidos por la Planta de Villa Obrera

Un problema recurrente en ciudades con crecimiento acelerado

La demanda de agua potable y energía creció significativamente en Centenario durante los últimos años, impulsada por la expansión urbana y el desarrollo de nuevos barrios.

La ciudad viene ejecutando distintas obras para fortalecer tanto el sistema eléctrico como el abastecimiento de agua. Entre ellas se destacan inversiones en la Estación Transformadora Centenario y nuevos módulos potabilizadores destinados a reforzar la provisión en sectores con dificultades de suministro.

En paralelo, continúan proyectos de ampliación de redes y acueductos que buscan mejorar el acceso al agua potable para miles de familias de Centenario y Neuquén.

Información de servicio: sectores afectados por el corte

El corte programado abarcará:

Calle 20 entre Ing. Luis Rosas y calle 6.

Villa Obrera.

Loteo Costa Río Neuquén.

Sector Balneario.

Calle Jaime de Neváres desde Natatorio Center hasta Policía Caminera Puente Cinco Saltos.

Empresa Dos Aguas.

Planta de Agua Potable.

Casco Viejo.

Zona rural de calle 10 entre Cichero y el río Neuquén.

¿Qué recomiendan las autoridades?

Las recomendaciones para los vecinos son:

Almacenar agua con anticipación para consumo básico.

Priorizar el uso para higiene y alimentación.

Evitar riego de jardines.

Evitar lavado de vehículos.

Reducir consumos innecesarios durante la franja horaria afectada.

Estas medidas permiten mantener reservas en la red y minimizar el impacto de la interrupción.

Por el momento, el corte continúa previsto para el viernes 12 de junio entre las 9 y las 13. Tanto el EPEN como las autoridades locales monitorearán el desarrollo de los trabajos y el restablecimiento de los servicios.

Se espera que, una vez finalizadas las tareas de mantenimiento eléctrico, la Planta de Agua Potable recupere su funcionamiento normal y el suministro se regularice progresivamente durante el transcurso de la jornada.