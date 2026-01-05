Neuquén apuesta por una minería sustentable: los nuevos planes de Cormine

La Corporación Minera del Neuquén (Cormine SEP) avanza en un proceso de modernización institucional, con el objetivo de consolidar un modelo de gestión transparente, eficiente y alineado con los estándares internacionales de la industria minera. Esta transformación busca reposicionar a la empresa como un actor estratégico en el desarrollo productivo de la provincia.

Durante esta etapa, se priorizó el ordenamiento administrativo y financiero, lo que fortalece la previsibilidad de la gestión y crea condiciones para nuevos proyectos. A la par, se trabaja en la actualización del mapa minero provincial, una herramienta clave para identificar potencial geológico y oportunidades de inversión minera.

Uno de los ejes centrales es el Proyecto Andacollo, donde ya se elaboraron los pliegos para una futura licitación nacional e internacional. Además, Cormine fortaleció su presencia en espacios de promoción minera, estableciendo lazos con empresas, provincias productoras y la Secretaría de Minería de la Nación.

Con la vista puesta en el mediano plazo, la empresa definió una hoja de ruta que contempla su transformación en Sociedad Anónima, la presentación del nuevo Código de Procedimiento Minero, un Régimen de Regalías Mineras y la incorporación de esquemas de participación público-privada.

En el aspecto productivo, se prevé la activación de concesiones estratégicas y el desarrollo de estudios para recursos como geotermia, litio, uranio y tierras raras. Esta mirada integral busca modernizar la matriz minera provincial y diversificar su cartera de propiedades hacia 2026.

“El desafío es desarrollar una minería sustentable, que genere empleo genuino y aporte valor real al crecimiento de Neuquén”, afirmó el presidente de Cormine, Mariano Brillo, destacando la visión de largo plazo con la que avanza el proceso. La empresa consolida así su rol como herramienta del Estado para el desarrollo económico de la provincia.