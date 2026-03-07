El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó tormentas fuertes para gran parte de la provincia de Neuquén durante el sábado 7 de marzo, especialmente hacia la tarde y la noche. El informe anticipa cielo mayormente nublado durante la mañana y un aumento de la inestabilidad con lluvias y actividad eléctrica en varias localidades, acompañado por vientos moderados a fuertes con ráfagas intensas.

Según el organismo meteorológico, Neuquén capital, Zapala y Chos Malal se encuentran entre las ciudades con mayor probabilidad de tormentas durante la segunda mitad del día, mientras que en la zona cordillerana, como San Martín de los Andes, se espera un escenario más estable con abundante nubosidad.

Pronóstico del SMN para Neuquén capital

En Neuquén capital, el sábado comenzará con cielo nublado y una temperatura cercana a los 17 grados durante la madrugada, con viento del norte entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Durante la mañana el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura rondará los 20 grados. Sin embargo, el cambio de condiciones llegará por la tarde, cuando el SMN prevé tormentas fuertes con una máxima de 28 grados y viento del norte con ráfagas intensas.

Para la noche se mantendrán las tormentas fuertes, con una temperatura estimada en 22 grados y viento del noreste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Cómo estará el clima en el interior de Neuquén

En Zapala, el día comenzará con cielo nublado y 13 grados, con viento leve del noreste. Hacia la mañana el cielo estará mayormente cubierto y la temperatura subirá hasta 16 grados, con viento del norte más intenso. Durante la tarde se esperan tormentas fuertes y una máxima de 26 grados, mientras que por la noche podrían registrarse tormentas aisladas con una temperatura cercana a 17 grados.

En San Martín de los Andes, el pronóstico del SMN indica una jornada con abundante nubosidad pero sin tormentas previstas. La madrugada comenzará con 13 grados y viento leve del sudoeste, mientras que durante la mañana y la tarde el cielo se mantendrá nublado con una máxima cercana a los 21 grados. Por la noche la temperatura volverá a descender hasta 13 grados con viento moderado del noroeste.

En el norte provincial, Chos Malal también tendrá condiciones inestables. El sábado comenzará con cielo nublado y 13 grados, pero por la tarde el SMN prevé tormentas fuertes y una máxima de 28 grados con viento del oeste entre 23 y 31 km/h. Hacia la noche se esperan tormentas aisladas y un descenso de la temperatura hasta los 17 grados.