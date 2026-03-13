¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 12 de Marzo, Neuquén, Argentina
Del frío en el sur al calor en el norte: el detalle del pronóstico para este viernes en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para el viernes de marzo una jornada con nubosidad variable en la provincia de Neuquén y probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche en algunas localidades.

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 22:15
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes 13 de marzo indica condiciones de cielo parcialmente nublado durante gran parte del día en la provincia de Neuquén, con temperaturas templadas por la tarde y posibles tormentas aisladas hacia la noche en sectores del territorio provincial.

Según el organismo meteorológico nacional, el viento se mantendrá moderado durante la jornada, con intensidades que oscilarán entre 13 y 31 kilómetros por hora, dependiendo de la región.

Pronóstico del tiempo en Neuquén capital

En Neuquén capital, la madrugada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 17 grados, acompañada por viento del noroeste de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Durante la mañana se mantendrá la nubosidad parcial, con una temperatura estimada en 19 grados y viento que rotará al sudoeste con similar intensidad. Por la tarde se espera el momento más cálido del día, con 24 grados y viento del sudeste.

Hacia la noche, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas aisladas, con una temperatura cercana a los 21 grados y viento del sudoeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Cómo estará el tiempo en el interior de Neuquén

En Zapala, el día iniciará con 9 grados y cielo parcialmente nublado durante la madrugada. La temperatura subirá a 13 grados por la mañana y alcanzará 23 grados por la tarde, con viento constante del sudoeste entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por la noche se prevé cielo mayormente nublado y 17 grados.

En la zona cordillerana, San Martín de los Andes tendrá una jornada fresca. La madrugada registrará 6 grados con cielo parcialmente nublado y viento del sudoeste. Durante la mañana la temperatura llegará a 8 grados, mientras que por la tarde se prevén 19 grados con nubosidad parcial. Por la noche el cielo estará nublado y la temperatura descenderá a 13 grados, con viento leve.

En el norte neuquino, Chos Malal tendrá temperaturas más altas. La madrugada comenzará con 12 grados y cielo parcialmente nublado, con viento del norte. Durante la mañana se espera cielo algo nublado y 14 grados, mientras que por la tarde la máxima llegará a 26 grados con viento del oeste. Hacia la noche el SMN pronostica tormentas aisladas, con 19 grados.

