El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes 13 de marzo indica condiciones de cielo parcialmente nublado durante gran parte del día en la provincia de Neuquén, con temperaturas templadas por la tarde y posibles tormentas aisladas hacia la noche en sectores del territorio provincial.

Según el organismo meteorológico nacional, el viento se mantendrá moderado durante la jornada, con intensidades que oscilarán entre 13 y 31 kilómetros por hora, dependiendo de la región.

Pronóstico del tiempo en Neuquén capital

En Neuquén capital, la madrugada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 17 grados, acompañada por viento del noroeste de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Durante la mañana se mantendrá la nubosidad parcial, con una temperatura estimada en 19 grados y viento que rotará al sudoeste con similar intensidad. Por la tarde se espera el momento más cálido del día, con 24 grados y viento del sudeste.

Hacia la noche, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas aisladas, con una temperatura cercana a los 21 grados y viento del sudoeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Cómo estará el tiempo en el interior de Neuquén

En Zapala, el día iniciará con 9 grados y cielo parcialmente nublado durante la madrugada. La temperatura subirá a 13 grados por la mañana y alcanzará 23 grados por la tarde, con viento constante del sudoeste entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por la noche se prevé cielo mayormente nublado y 17 grados.

En la zona cordillerana, San Martín de los Andes tendrá una jornada fresca. La madrugada registrará 6 grados con cielo parcialmente nublado y viento del sudoeste. Durante la mañana la temperatura llegará a 8 grados, mientras que por la tarde se prevén 19 grados con nubosidad parcial. Por la noche el cielo estará nublado y la temperatura descenderá a 13 grados, con viento leve.

En el norte neuquino, Chos Malal tendrá temperaturas más altas. La madrugada comenzará con 12 grados y cielo parcialmente nublado, con viento del norte. Durante la mañana se espera cielo algo nublado y 14 grados, mientras que por la tarde la máxima llegará a 26 grados con viento del oeste. Hacia la noche el SMN pronostica tormentas aisladas, con 19 grados.