DNU 70/23: quiénes son los diputados patagónicos que no dieron quórum para desactivar la sesión de la oposición

La sesión que iba a desarrollarse ayer para intentar frenar el DNU 70/23 aplicado por el Gobierno nacional, a partir de un pedido de la oposición, fracasó producto de que no alcanzó el quórum necesario de 129 diputados presentes en la Cámara baja. Además, la idea era tratar morosidad en las familias argentinas y el pedido de emergencia en Discapacidad, entre otros temas de relativa significancia.

El Ejecutivo de Javier Milei contó con el respaldo de varios gobernadores, quienes instaron a los legisladores que responden a ellos a no bajar al recinto en horas de la tarde de ayer.

Los diputados de Neuquén y Río Negro que no dieron quórum

Los tres diputados de La Libertad Avanza que representan a la provincia, como era de esperarse, no dieron quórum: se trata de Gabriela Muñoz, Soledad Mondaca y Gastón Riesco. Pablo Todero, de Unión por la Patria, sí asistió.

Por su parte Karina Maureira, que responde al gobernador Rolando Figueroa, no dio quórum para la sesión en la Cámara de Diputados.

Maureira sostuvo que su decisión de no dar quórum no debe interpretarse como un alineamiento automático con alguno de los sectores parlamentarios y afirmó: “Siempre ponemos a Neuquén por sobre todas las cosas”.

En la provincia de Río Negro, dieron quórum para la sesión Marcelo Mango y Adriana Serquis, ambos representantes de Unión por la Patria.

En contraposición, se ausentaron en la sesión fallida de ayer los diputados Lorena Villaverde, Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza) y Sergio Capozzi (Provincias Unidas).









