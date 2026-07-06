El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias persistentes y nevadas en la región del Parque Nacional Nahuel Huapi para este martes 7 y miércoles 8 de julio. El organismo informó que el martes regirá un alerta naranja y amarilla por lluvias, además de una alerta amarilla por nevadas, mientras que el miércoles continuará la alerta por precipitaciones.

Desde el Parque, recordaron que en ambientes naturales y caminos de montaña las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, generando riesgos para visitantes y trabajadores. Por ello, solicitaron permanecer atentos a cierres preventivos de sendas y áreas de uso público, información que se actualiza en el Registro de Trekking.

Recomendaciones de seguridad

El Parque Nacional instó a consultar el estado de rutas nacionales y provinciales en Vialidad Nacional, verificar pronósticos y alertas en el SMN, y chequear la disponibilidad de refugios en el Club Andino Bariloche. También se recomendó informarse sobre el peligro de avalanchas en el sitio oficial de monitoreo.

La acumulación de nieve en sectores elevados y la persistencia de lluvias pueden afectar la transitabilidad de caminos, incrementar riesgos de deslizamientos y generar condiciones desfavorables para la circulación. La seguridad en áreas agrestes depende de la responsabilidad de los visitantes y prestadores turísticos, quienes deben respetar las indicaciones y adoptar medidas preventivas. La colaboración comunitaria es clave para preservar la convivencia armónica entre seres humanos y naturaleza en ambientes de montaña.