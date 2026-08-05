El temporal vuelve a complicar a gran parte de la provincia

Después de varios días marcados por el frío y las precipitaciones, un nuevo frente de mal tiempo volvió a ingresar a Neuquén y promete mantener condiciones adversas durante las próximas jornadas.

Desde la Dirección Provincial de Protección Civil advirtieron que las lluvias que comenzaron durante la mañana se intensificarán hacia la tarde, la noche y la madrugada del jueves, mientras que en la cordillera y la precordillera continuarán las fuertes nevadas.

"Estamos con lluvias débiles que se intensifican en la tarde, noche y madrugada del jueves", explicó el director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz, en diálogo con AM550.

El funcionario remarcó además que, aunque habrá períodos de mejoramiento durante el jueves, el viernes y el fin de semana, las precipitaciones volverán de manera intermitente. "Estamos viviendo períodos invernales bastante intensos en la provincia", sostuvo.

Viento fuerte, árboles y tendido eléctrico bajo vigilancia

A las lluvias y la nieve se suma otro factor que puede generar complicaciones: el viento.

Según informó Cruz, durante la tarde se esperan ráfagas de entre 60 y 70 kilómetros por hora en la región Confluencia y en Vaca Muerta, una situación que obliga a extremar los recaudos tanto para quienes circulen como para quienes permanezcan al aire libre.

El director de Protección Civil pidió evitar desplazamientos que no sean indispensables y prestar atención a posibles caídas de ramas, árboles o inconvenientes vinculados con el tendido eléctrico.

"Se solicita evitar circulación de no ser extremadamente necesario", indicó.

Las rutas siguen transitables, pero el escenario cambiará durante la tarde

El panorama también preocupa en los caminos de la provincia.

En Zapala ya se registran lluvias persistentes con visibilidad reducida y las condiciones tenderán a empeorar con el correr de las horas.

"A la tarde se va a complejizar", alertó Cruz.

Defensa Civil informó que las rutas permanecen transitables con extrema precaución, aunque durante la tarde se esperan nevadas sobre la Ruta 237, el sector de Collón Curá, el corredor de los Siete Lagos, distintos tramos de la Ruta 40 y el corredor norte de la Ruta 43.

Además, algunas líneas de transporte ya suspendieron servicios durante la tarde debido a las condiciones meteorológicas.

El error que puede terminar en un despiste

Uno de los principales llamados de atención estuvo dirigido a quienes tienen previsto viajar hacia zonas con nieve o hielo.

Protección Civil insistió en que no alcanza con llevar cadenas en el vehículo: también es fundamental comprobar que correspondan al tamaño correcto de los neumáticos y saber colocarlas antes de iniciar el viaje.

El organismo recordó que muchos conductores esperan demasiado para utilizarlas, cuando el vehículo ya perdió adherencia sobre el pavimento.

"Es mejor no esperar a perder totalmente la tracción o despistar para colocarlas", advirtió Cruz.

Piden respetar los cortes y las indicaciones

Durante los últimos días los equipos de emergencia debieron intervenir en distintos incidentes relacionados con conductores que avanzaron por rutas cerradas o que circularon sin las medidas de seguridad necesarias.

Por ese motivo, desde Protección Civil insistieron en respetar cada restricción de circulación, atender las recomendaciones de los organismos oficiales y evitar salir a la ruta mientras persistan las condiciones más adversas del temporal.

La combinación de lluvia, nieve, hielo, barro, viento y baja visibilidad volverá a poner a prueba la circulación en distintos puntos de la provincia durante las próximas horas.

La entrevista completa