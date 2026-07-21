La chiva que se volvió viral por su aparición casi mágica en el Salto del Agrio, cuando un turista filmaba el imponente paisaje, logró reencontrarse con su familia. Aunque el animal causó simpatía y ternura en los usuarios, lo que nadie sabía es que estaba perdida de su familia.

"Pochita", quien en un inicio se creía que era chivo, apareció sola en un video grabado en Caviahue que se volvió viral, ya que visitantes comenzaron a comentar que ellos también lo habían visto, casi como una atracción turística.

En el video el chivito aparecía sobre el paredón que separa del borde del cañadón, donde se ubicaba inmóvil, posando para los turistas que lo fotografiaban. Sin embargo lo que comenzó siendo una escena simpática terminó en un reencuentro y una historia más profunda.

La desesperación de recuperar al animal

Después de varios meses de incertidumbre, Pochita fue recuperada por la criancera Dina Melillán, su dueña, quien la llevó nuevamente con su familia, poniendo fin a una búsqueda que reflejó el valor que cada animal tiene para los productores del norte neuquino.

La chivita se había extraviado durante el arreo de trashumancia en abril y permaneció sola durante meses en la zona turística. La publicación de vecinos y turistas en redes sociales fue clave para localizarla. "Cuando vi la publicación y acerqué bien la foto, la reconocimos enseguida. Era nuestra chivita.", contó Dina.

La familia salió a buscarla en varias oportunidades, sin embargo no lograban encontrarla. Incluso visitantes habían manifestado que tampoco la habían vuelto a ver. Pero su familia no perdió la esperanza y continuó la búsqueda bajo lluvia y nieve.

Finalmente, la noticia de que el animal seguía en el lugar permitió organizar un nuevo viaje. Apenas la vieron fueron a su encuentro y la chiva se encontraba siendo fotografiada por nuevos turistas.

Cómo fue el reencuentro

Aunque durante esos meses se había convertido en una verdadera atracción para quienes visitaban el Salto del Agrio, la recuperación tuvo un profundo significado para la familia. "Cuesta mucho criar cada animal. Por eso hicimos el esfuerzo de buscarla y encontrarla. Si venía otra nevada, quizás no la encontrábamos más."

En las imágenes compartidas por su familia, se puede ver a Pochita en el auto, en brazos de sus dueños, sin molestar y tranquila de estar en un lugar cálido, alejada de la nieve y las temperaturas bajo cero.

Hoy permanece junto a la familia en Loncopué y, en los próximos días, regresará al campo para reunirse nuevamente con el resto del rebaño. Ellos aclararon que la chiva tiene sus marcas y además presentaron el registro de señal de su propiedad.

Dina también destacó la solidaridad de Verónica García, la vecina de Caviahue que publicó las fotografías del animal en redes sociales y mantuvo el contacto permanente hasta que pudo concretarse el viaje.