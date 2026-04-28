El secretario general de UnTER Cipolletti, Fabián Oliva, cuestionó los protocolos enviados por el Ministerio de Educación ante la circulación de amenazas en escuelas de la provincia y reclamó una respuesta integral que supere lo meramente emergente.

“Consideramos que siempre debe haber un protocolo con una red de contención, que hoy no la hay. Esta solución no es integral, es emergente”, señaló Oliva en AM 550, al recordar que el 21 de abril se realizó una jornada institucional en toda la provincia con una guía de indicaciones que, según el gremio, llegó tarde y sin coordinación con otras instituciones.

Desde UnTER Cipolletti remarcaron que el envío de la guía por parte del Ministerio fue intempestivo y sin articulación:

“El Estado una tarde antes manda esta guía y hay instituciones que se enteraron con ese envío. Y ya está, trabájenla. No intervienen. ¿Cómo acompaña el Estado a las familias afectadas? La solución debe ser integral”, insistió Oliva.

El dirigente advirtió que la presencia policial en las escuelas “altera a los alumnos” y reclamó la conformación de gabinetes interdisciplinarios para abordar las situaciones de emergencia. “Nuestra formación es pedagógica y ya trabajamos otras problemáticas, como el bullying. Todo recae en la escuela, cuando deberían intervenir otras instituciones”, agregó.

Sostuvo que los procedimientos oficiales son “insuficientes e incompletos” y que pretenden actuar sobre un emergente gravísimo, desconociendo el trabajo pedagógico previo de las escuelas. Además, denunciaron el abandono estatal en áreas clave como salud mental y SENAF, que carecen de recursos y personal para atender la demanda.