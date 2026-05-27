Unter reclama con una marcha de antorchas mejoras salariales y más inversión en educación

La conducción central de Unter anunció la realización de una Marcha de Antorchas en toda la provincia el próximo viernes 29 de mayo, como parte de la continuidad del plan de lucha que el gremio docente viene sosteniendo frente a la falta de respuestas del gobierno rionegrino en materia salarial y laboral.

La medida se inscribe en un contexto de fuerte reclamo por recomposición de haberes, actualización acorde a la inflación y mejoras en las condiciones de trabajo, además de la defensa de la educación y la salud pública como derechos fundamentales. La convocatoria busca visibilizar la crisis que atraviesan las escuelas y hospitales de Río Negro y reforzar la unidad de la comunidad educativa y social en torno a estas demandas.

El gremio docente destacó la falta de respuestas del gobierno provincial en materia salarial, tras las últimas paritarias en las que Unter reclamó recomposición acorde a la inflación, mejoras en las condiciones laborales y mayor inversión en infraestructura escolar.

En Roca, la movilización se realizará a las 18 horas y contará con la participación de familias, estudiantes y organizaciones sociales, que se sumarán al reclamo con antorchas como símbolo de resistencia y unidad.

La Marcha de Antorchas se inscribe en una serie de medidas de protesta que Unter viene impulsando en toda la provincia, incluyendo paros, concentraciones y asambleas, en defensa de la educación pública rionegrina y en reclamo de políticas que garanticen el acceso pleno a derechos básicos.