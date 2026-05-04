Los docentes rionegrinos realizarán un paro provincial de 48 horas este martes 5 y miércoles 6 de mayo, en el contexto del conflicto que se profundiza ante la falta de respuestas salariales del gobierno. La medida, definida por el Congreso de UnTER, busca visibilizar la crisis salarial y laboral que atraviesan las escuelas: salarios por debajo de la línea de pobreza, ausencia de presupuesto, falta de cargos y condiciones edilicias inseguras.

El plan de lucha se inscribe en una serie de acciones que el gremio viene sosteniendo en las últimas semanas, con movilizaciones en distintas localidades y denuncias sobre la falta de convocatoria a paritaria. Desde UnTER se advirtió que el Gobierno provincial es el único responsable del conflicto y que la salida requiere organización y unidad de la docencia en toda la provincia.

Las actividades previstas incluyen una movilización provincial en Cipolletti el martes 5 y acciones en todas las seccionales el miércoles 6. Desde el sindicato remarcaron que el paro debe ser contundente para que el reclamo se escuche con fuerza en cada comunidad educativa.

Entre los puntos centrales del reclamo se destacan: salario digno y actualizado por el IPC Patagónico; condiciones laborales seguras en los establecimientos escolares; presupuesto educativo suficiente para infraestructura y cargos y la convocatoria inmediata a paritaria para discutir mejoras salariales y laborales.

Desde el gremio señalaron que, mientras tanto, el silencio oficial sigue siendo la única respuesta. “Sin respuestas, hay plan de lucha”, concluyeron.