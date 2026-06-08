La comunidad del Hospital Horacio Heller comunicó con profundo dolor el fallecimiento de la Dra. María Irene Braz Marques, médica especialista en Cirugía General, quien dedicó gran parte de su vida profesional al servicio de la salud pública de la provincia de Neuquén.

Detallaron que María Irene comenzó su trayectoria en el sistema de salud neuquino en 1981, como residente de Medicina General con orientación rural. Durante su carrera se desempeñó como directora del Hospital de Área Buta Ranquil y posteriormente realizó la especialidad en Cirugía General, consolidando una destacada carrera asistencial y de gestión en distintos efectores de salud de la provincia.

En el Heller ocupó importantes funciones, entre ellas la coordinación de la especialidad de Cirugía General y la jefatura del Centro Quirúrgico, "contribuyendo con compromiso, profesionalismo y vocación al desarrollo de nuestra institución y a la formación de numerosas generaciones de profesionales", enfatizaron.



Tras 32 años de servicio en el Sistema público de Salud de la provincia del Neuquén, se jubiló en 2012, dejando un legado para el hospital.

Mensajes de despedida en redes

En redes sociales, conocidos, allegados y pacientes se sumaron a los mensajes de despedida para Marques, enfatizando en su profesionalidad y acompañamiento médico.

"Lo mas hermoso que conoci como profesional, me acompaño en algunos momentos de mi vida regalandome su atencion incondicional, conteniendome en los momentos, siempre con su simpatia y buena voluntad.Q.E.P.D....por siempre te recordare.Doctora.Maria Irene".

"Trabajadora como pocos en salud pública, una genia".

"Tuve el honor de trabajar con ella y acompañarla cuando hizo la residencia en cirugía! Excelente profesional, amiga y compañera de trabajo! Te voy a extrañar Irene! Nuestros saludos diarios y charlas telefónicas de vez en cuando! Gracias por tus enseñanzas en lo profesional y en lo personal! Descansa en paz!".