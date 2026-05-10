El segundo domingo de mayo llegará con tiempo estable a la provincia de Neuquén. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será una jornada otoñal marcada por temperaturas frescas durante las primeras horas del día y máximas agradables por la tarde en distintas localidades. La información, zona por zona.

Neuquén capital: mañana fría y tarde templada

Para la ciudad de Neuquén se espera una temperatura mínima cercana a los 2 grados y una máxima de 16°C. El cielo permanecerá mayormente despejado durante toda la jornada y no hay probabilidades de lluvias. Además, el viento soplará leve desde el sector este y sudeste.

Con estas condiciones, el domingo se perfila ideal para actividades al aire libre y reuniones familiares, en una previa de semana que continuará con buen tiempo en el Alto Valle.

Zapala: fresco por la mañana y cielo despejado

En Zapala el SMN anticipó un domingo frío durante las primeras horas, con mínimas cercanas a 0°C. Por la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 14 grados bajo un cielo parcialmente nublado a despejado.

La localidad del centro neuquino tendrá además poco viento y sin precipitaciones previstas, consolidando un fin de semana estable en toda la región.

Chos Malal: amplitud térmica y jornada estable

En el Norte neuquino, Chos Malal también tendrá un domingo con buenas condiciones meteorológicas. La mínima rondará los 3 grados mientras que la máxima alcanzará los 18°C, una de las temperaturas más elevadas de la provincia para esta jornada.

El cielo se mantendrá mayormente despejado y no se esperan lluvias ni ráfagas intensas de viento.

San Martín de los Andes: domingo ideal en la zona cordillera

San Martín de los Andes tendrá una mañana muy fría, con temperaturas bajo cero y una mínima estimada en -1°C. Sin embargo, por la tarde el termómetro llegará hasta los 12 grados.

El SMN prevé cielo despejado y ausencia total de precipitaciones, en una jornada favorable para residentes y turistas que disfrutan del fin de semana en la cordillera neuquina.

Villa La Angostura: frío temprano y buenas condiciones

La localidad más austral de la provincia, Villa La Angostura, compartirá un panorama similar al de otras zonas cordilleranas. El domingo comenzará con temperaturas cercanas a 0°C y una máxima que rondará los 11 grados.

El cielo permanecerá mayormente despejado y no se esperan lluvias ni nevadas, mientras continúan las jornadas estables en la antesala de la temporada invernal.