¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Otoño neuquino

Domingo agradable en Neuquén: sol, temperaturas templadas y sin lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una jornada otoñal con buenas condiciones en gran parte de la provincia. Habrá mañanas frías, tardes agradables y cielo mayormente despejado. La información, zona por zona.

Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 09 de mayo de 2026 a las 22:32
PUBLICIDAD
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un domingo 10 de mayo con condiciones estables en casi toda la provincia de Neuquén

El segundo domingo de mayo llegará con tiempo estable a la provincia de Neuquén. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será una jornada otoñal marcada por temperaturas frescas durante las primeras horas del día y máximas agradables por la tarde en distintas localidades. La información, zona por zona.

Neuquén capital: mañana fría y tarde templada

Para la ciudad de Neuquén se espera una temperatura mínima cercana a los 2 grados y una máxima de 16°C. El cielo permanecerá mayormente despejado durante toda la jornada y no hay probabilidades de lluvias. Además, el viento soplará leve desde el sector este y sudeste.

Con estas condiciones, el domingo se perfila ideal para actividades al aire libre y reuniones familiares, en una previa de semana que continuará con buen tiempo en el Alto Valle.

Zapala: fresco por la mañana y cielo despejado

En Zapala el SMN anticipó un domingo frío durante las primeras horas, con mínimas cercanas a 0°C. Por la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 14 grados bajo un cielo parcialmente nublado a despejado.

La localidad del centro neuquino tendrá además poco viento y sin precipitaciones previstas, consolidando un fin de semana estable en toda la región.

Chos Malal: amplitud térmica y jornada estable

En el Norte neuquino, Chos Malal también tendrá un domingo con buenas condiciones meteorológicas. La mínima rondará los 3 grados mientras que la máxima alcanzará los 18°C, una de las temperaturas más elevadas de la provincia para esta jornada.

El cielo se mantendrá mayormente despejado y no se esperan lluvias ni ráfagas intensas de viento.

San Martín de los Andes: domingo ideal en la zona cordillera

San Martín de los Andes tendrá una mañana muy fría, con temperaturas bajo cero y una mínima estimada en -1°C. Sin embargo, por la tarde el termómetro llegará hasta los 12 grados.

El SMN prevé cielo despejado y ausencia total de precipitaciones, en una jornada favorable para residentes y turistas que disfrutan del fin de semana en la cordillera neuquina.

Villa La Angostura: frío temprano y buenas condiciones

La localidad más austral de la provincia, Villa La Angostura, compartirá un panorama similar al de otras zonas cordilleranas. El domingo comenzará con temperaturas cercanas a 0°C y una máxima que rondará los 11 grados.

El cielo permanecerá mayormente despejado y no se esperan lluvias ni nevadas, mientras continúan las jornadas estables en la antesala de la temporada invernal.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD