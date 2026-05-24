En la previa a una jornada patria, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo 24 de mayo condiciones otoñales de tiempo estable, temperaturas bajas durante la mañana y buenas condiciones en valles, meseta y cordillera. La información, región por región.

Ciudad de Neuquén y alrededores

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para la capital neuquina un domingo con cielo entre parcialmente nublado y mayormente despejado hacia la noche. La temperatura mínima rondará el 1°C bajo cero, mientras que la máxima alcanzará los 17°C durante la tarde.

El viento soplará leve a moderado desde el sudoeste, con ráfagas que podrían llegar a los 27 kilómetros por hora. Será una jornada típicamente otoñal, con ambiente frío al amanecer y condiciones agradables en horas de la tarde.

Zapala: mañana helada y tarde fresca

En la zona centro de la provincia, Zapala tendrá un domingo marcado por las bajas temperaturas durante las primeras horas del día. El SMN anticipa cielo parcialmente nublado, ambiente seco y temperaturas que oscilarán entre los 0°C y los 14°C.

También se esperan algunas ráfagas moderadas durante la tarde, aunque sin alertas meteorológicas vigentes. Las condiciones serán favorables para actividades al aire libre, aunque con abrigo durante la mañana y la noche.

Chos Malal: tiempo estable y temperaturas frescas

Para el Norte neuquino, el pronóstico indica una jornada estable y fría durante el inicio del día. En Chos Malal se esperan mínimas cercanas a los 0°C y máximas que podrían ubicarse entre los 14°C y 15°C.

El cielo se mantendrá con nubosidad variable y viento leve del sector oeste y sudoeste. No se prevén precipitaciones y continuará el tiempo seco en toda la región norte de la provincia.

San Martín de los Andes: domingo frío pero sin lluvias

En la cordillera neuquina, San Martín de los Andes tendrá una jornada fría, aunque con buenas condiciones meteorológicas. Según el SMN y los pronósticos regionales, la temperatura mínima rondará los 2°C y la máxima alcanzará cerca de 13°C.

El cielo permanecerá parcialmente nublado, con viento moderado del oeste y sin probabilidades de lluvias ni nevadas. El ambiente continuará típicamente otoñal en toda la región cordillerana.

Villa La Angostura: frío otoñal y nubosidad variable

En Villa La Angostura se espera un domingo con temperaturas bajas, especialmente durante la mañana y la noche. La máxima se ubicará cerca de los 8°C, mientras que la mínima estará alrededor de 1°C.

El pronóstico indica nubosidad variable y condiciones estables, sin precipitaciones previstas para el cierre del fin de semana. El frío continuará siendo protagonista en la zona de los lagos.