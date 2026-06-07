Tras un comienzo de junio con temperaturas en descenso y pronósticos que mantienen la posibilidad de nuevas nevadas en la región cordillerana, este domingo 7 mostrará una mejora de las condiciones meteorológicas en gran parte de la provincia de Neuquén. El ingreso de aire frío favorecerá mañanas muy frías, especialmente en el centro y oeste neuquino, mientras que por la tarde se registrarán temperaturas moderadas para la época.

Neuquén capital: frío al amanecer y tarde agradable

La capital provincial tendrá una mañana con temperaturas cercanas a los 0°C y algunas heladas en sectores suburbanos. Durante la tarde, la máxima rondará los 15°C con cielo parcialmente nublado y viento leve a moderado del sector este y sudeste.

Las condiciones serán estables y sin probabilidad de precipitaciones, favoreciendo actividades al aire libre durante gran parte de la jornada.

Zapala: heladas y una jornada de pleno invierno

En la ciudad del Centro neuquino se espera una mañana muy fría, con registros bajo cero y presencia de escarcha en caminos y sectores rurales.

El cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte del día y la temperatura máxima se ubicará entre 10°C y 12°C. El viento será débil, aunque la sensación térmica durante las primeras horas será considerablemente más baja.

Chos Malal: el norte neuquino también sentirá el descenso térmico

La región Norte amanecerá con temperaturas cercanas a los 0°C y cielo parcialmente nublado. Durante la tarde se espera una mejora en las condiciones con momentos de sol y máximas que podrían alcanzar entre 12°C y 14°C. No se prevén precipitaciones, aunque el ambiente continuará frío durante toda la jornada.

San Martín de los Andes: ambiente frío y calma antes de posibles nevadas

La localidad cordillerana tendrá una mínima cercana a los 3°C y una máxima de alrededor de 10°C.

El pronóstico indica intervalos de sol y nubosidad variable, con vientos débiles y sin lluvias previstas para el domingo. Sin embargo, los modelos meteorológicos continúan mostrando condiciones propicias para el regreso de precipitaciones y nevadas durante la próxima semana en sectores de montaña.

Villa La Angostura: domingo fresco con algunas horas de sol

En Villa La Angostura se espera una jornada fría pero estable. La temperatura oscilará entre los 2°C y los 10°C, con períodos de sol durante la mañana y aumento gradual de nubosidad hacia la tarde.

Las condiciones serán favorables para quienes transiten por rutas de la región, aunque las bajas temperaturas obligarán a extremar precauciones durante las primeras horas por posibles sectores con hielo o escarcha.

De acuerdo con las tendencias del SMN, el comienzo de la próxima semana mantendrá el ambiente frío en toda la provincia, especialmente en la cordillera, donde los especialistas siguen monitoreando la evolución de nuevos sistemas que podrían generar nevadas y lluvias entre martes y jueves.