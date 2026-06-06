Neuquén se prepara para nuevas nevadas: advierten por un marcado descenso de la temperatura en junio

La llegada de nuevas condiciones meteorológicas adversas mantiene en alerta a distintos sectores de Neuquén. La Dirección Provincial de Protección Civil informó que durante los próximos días se esperan períodos de inestabilidad con probabilidad de lluvias y nevadas, especialmente en zonas cordilleranas, mientras las temperaturas comenzarán a descender de manera progresiva.

La probabilidad de nevadas y el marcado descenso de la temperatura coincide con el arranque del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Mientras millones de personas seguirán el inicio de la máxima cita futbolística, en Neuquén la atención también estará puesta en la evolución del clima y en las medidas de prevención necesarias ante la llegada de jornadas más frías.

Un invierno que comienza a sentirse en toda la provincia

Según el informe oficial, desde el domingo 7 de junio se registrarán condiciones más estables, con una disminución gradual de la nubosidad. Sin embargo, el alivio será temporal. El lunes 8 se presentará con bajas temperaturas y cielo despejado en gran parte del territorio provincial, generando mañanas y noches particularmente frías. Estas condiciones suelen tener un impacto directo en los sectores más vulnerables, especialmente en adultos mayores, niños y personas que enfrentan dificultades para calefaccionar sus viviendas.

Vuelven las nevadas y la inestabilidad

El panorama volverá a modificarse a partir del martes 9 y miércoles 10 de junio. Protección Civil anticipó el ingreso de viento del sector oeste, un fenómeno que favorecerá nuevas precipitaciones y nevadas en la región cordillerana.

Además, los modelos meteorológicos analizados por el organismo provincial indican que hacia mediados y fines de junio podrían registrarse eventos de lluvia y nieve más frecuentes e incluso con mayor intensidad. Algunas de estas precipitaciones podrían alcanzar sectores urbanos, generando complicaciones en la circulación y en las actividades diarias.

La importancia de la prevención

Ante este escenario, las autoridades insistieron en la necesidad de seguir únicamente la información emitida por canales oficiales y mantenerse atentos a la actualización de los pronósticos.

También recomendaron extremar las precauciones al transitar por rutas y caminos, especialmente en zonas donde la acumulación de nieve, el hielo o las bajas temperaturas puedan afectar la seguridad vial. Además recordaron la importancia de la portación de cadenas para cuando las autoridades las exijan.