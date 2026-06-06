¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Clima y comunidad

Neuquén se prepara para nuevas nevadas: advierten por un marcado descenso de la temperatura en junio

Protección Civil alertó por el ingreso de nuevos períodos de inestabilidad en la provincia. Habrá jornadas frías, posibles nevadas en la Cordillera. Piden extremar cuidados en rutas y caminos.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 06 de junio de 2026 a las 19:02
PUBLICIDAD
Protección Civil anticipan lluvias, nevadas y un marcado descenso de la temperatura en Neuquén - Foto: Archivo

La llegada de nuevas condiciones meteorológicas adversas mantiene en alerta a distintos sectores de Neuquén. La Dirección Provincial de Protección Civil informó que durante los próximos días se esperan períodos de inestabilidad con probabilidad de lluvias y nevadas, especialmente en zonas cordilleranas, mientras las temperaturas comenzarán a descender de manera progresiva.

La probabilidad de nevadas y el marcado descenso de la temperatura coincide con el arranque del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Mientras millones de personas seguirán el inicio de la máxima cita futbolística, en Neuquén la atención también estará puesta en la evolución del clima y en las medidas de prevención necesarias ante la llegada de jornadas más frías.

Un invierno que comienza a sentirse en toda la provincia

Según el informe oficial, desde el domingo 7 de junio se registrarán condiciones más estables, con una disminución gradual de la nubosidad. Sin embargo, el alivio será temporal. El lunes 8 se presentará con bajas temperaturas y cielo despejado en gran parte del territorio provincial, generando mañanas y noches particularmente frías. Estas condiciones suelen tener un impacto directo en los sectores más vulnerables, especialmente en adultos mayores, niños y personas que enfrentan dificultades para calefaccionar sus viviendas.

Vuelven las nevadas y la inestabilidad

El panorama volverá a modificarse a partir del martes 9 y miércoles 10 de junio. Protección Civil anticipó el ingreso de viento del sector oeste, un fenómeno que favorecerá nuevas precipitaciones y nevadas en la región cordillerana.

Además, los modelos meteorológicos analizados por el organismo provincial indican que hacia mediados y fines de junio podrían registrarse eventos de lluvia y nieve más frecuentes e incluso con mayor intensidad. Algunas de estas precipitaciones podrían alcanzar sectores urbanos, generando complicaciones en la circulación y en las actividades diarias.

La importancia de la prevención

Ante este escenario, las autoridades insistieron en la necesidad de seguir únicamente la información emitida por canales oficiales y mantenerse atentos a la actualización de los pronósticos.

También recomendaron extremar las precauciones al transitar por rutas y caminos, especialmente en zonas donde la acumulación de nieve, el hielo o las bajas temperaturas puedan afectar la seguridad vial. Además recordaron la importancia de la portación de cadenas para cuando las autoridades las exijan.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD