Domingo con mejoras en gran parte de Neuquén: así estará el tiempo en el inicio del receso invernal

El arranque de las vacaciones de invierno encontrará a la provincia de Neuquén con un panorama meteorológico más favorable que el registrado durante la semana. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones tenderán a estabilizarse en buena parte del territorio, con ascenso de las temperaturas máximas en los valles y meseta, mientras que en la zona cordillerana continuarán las nubes y el ambiente frío típico de la temporada.

Neuquén capital: tarde agradable y sin lluvias

La capital neuquina tendrá una jornada estable, con cielo entre parcialmente nublado y despejado durante gran parte del día. La temperatura mínima rondará los 5°C y la máxima alcanzará los 13°C. El viento será moderado, sin ráfagas significativas, favoreciendo las actividades al aire libre en el comienzo del receso escolar.

Zapala: frío por la mañana y mejora hacia la tarde

En el centro de la provincia se espera una mañana fría, con posibilidad de heladas en sectores rurales. Con el correr de las horas habrá una mejora de las condiciones y la temperatura alcanzará valores cercanos a los 10°C o 11°C. El cielo se presentará parcialmente nublado y el viento disminuirá respecto de jornadas anteriores.

Chos Malal: tiempo estable en el norte neuquino

La región norte también mostrará una tendencia a la estabilidad. Se prevé una mañana fría y una tarde con nubosidad variable, sin pronóstico de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán bajas al amanecer, pero con una recuperación moderada durante la tarde.

San Martín de los Andes: nubes y frío en la cordillera

La localidad cordillerana tendrá una jornada fresca, con temperaturas estimadas entre los 2°C y los 13°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no se descartan bancos de niebla durante las primeras horas. Tras el temporal que afectó a la región durante la semana, el domingo ofrecerá una mejora transitoria para residentes y turistas.

Villa La Angostura: mejora gradual tras varios días de inestabilidad

En Villa La Angostura continuarán las condiciones frías, aunque con una disminución de las precipitaciones que afectaron a la zona cordillerana durante los últimos días. Se espera cielo variable, temperaturas bajas por la mañana y una tarde más estable, ideal para quienes comienzan a disfrutar de las vacaciones de invierno en la región.