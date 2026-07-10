Con el inicio de las vacaciones de invierno, el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Neuquén pondrá en marcha una nutrida agenda de actividades gratuitas que combinará arte, entretenimiento y propuestas participativas. Durante dos semanas, vecinos y turistas podrán disfrutar de funciones de títeres, ciclos de cine, talleres creativos, encuentros musicales y recorridos por las cuatro muestras vigentes, en una programación pensada para convertir al museo en uno de los principales espacios culturales del receso invernal.

En diálogo con La Segunda Mañana que se transmite por AM550, la directora del museo, Natalia Michelini, explicó que la propuesta incluye funciones de títeres, ciclos de cine, talleres creativos, encuentros musicales y visitas a las cuatro muestras que actualmente se exhiben en el espacio cultural. "La idea es que las vacaciones sean un momento de encuentro para toda la familia", destacó Michelini, quien remarcó que las actividades fueron diseñadas para que niños y adultos compartan experiencias dentro del museo.

Natalia Michelini presentó la programación especial del MNBA Neuquén para las vacaciones de invierno durante una entrevista en "La Segunda Mañana", por AM550.

La programación comenzará con la obra de títeres "Rul, el caracol que perdió su casita", de la Fundación Cultural Patagonia, y continuará con el ciclo Cine Mundo, que ofrecerá películas para niños y preadolescentes. Además, habrá talleres de encuadernación, dibujo, construcción de títeres y un cierre musical pensado especialmente para que abuelos y nietos disfruten juntos.

demás de la programación especial, quienes visiten el museo podrán recorrer de manera gratuita las cuatro muestras vigentes: la colección patrimonial, la exposición de fotografías de Grete Stern, la muestra de Adolfo Bellocq y la instalación de Néstor Confalonieri en el hall. Durante el receso invernal, las salas permanecerán abiertas de martes a sábados, de 9.30 a 20, mientras que los domingos y feriados podrán visitarse de 16 a 20. Los lunes el museo permanecerá cerrado.

Títeres, cine, talleres, música y exposiciones integran la propuesta gratuita que el museo ofrecerá durante el receso invernal.

Michelini recordó que todas las actividades son gratuitas, aunque algunos talleres requieren inscripción previa debido a que cuentan con cupos limitados. Los interesados podrán anotarse a través de las redes sociales oficiales del MNBA Neuquén, donde también se publicará el cronograma completo.

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