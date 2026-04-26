Este 26 de abril se presenta con bajas temperaturas durante las primeras horas, pero con buenas condiciones generales y sin precipitaciones en buena parte de la provincia de Neuquén. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada típica de otoño, con algo de viento y amplitud térmica.

Tiempo estable en Neuquén capital, Centenario, Plottier y el Alto Valle

Según el SMN, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 13°C, sin probabilidad de lluvias y con viento del sudoeste entre 23 y 31 kilómetros por hora, con algunas ráfagas moderadas.

La mañana se presentará fría, con aire otoñal marcado, mientras que por la tarde las condiciones serán agradables para actividades al aire libre. Planes seguros, por la tarde.

Pronóstico en Zapala y el centro de la provincia

En la zona centro, Zapala tendrá un domingo fresco y mayormente estable, con nubosidad variable y ambiente frío en las primeras horas. Se esperan temperaturas bajas, con mínimas cercanas a 1°C o 2°C, y máximas en torno a los 11°C, con presencia de viento moderado del oeste.

Será una jornada típica de otoño patagónico, con mañanas frías y tardes más templadas.

Cómo estará el tiempo en Chos Malal y el Norte neuquino

En el norte de la provincia de Neuquén se mantendrán condiciones similares, con tiempo estable y cielo parcialmente nublado.

Para Chos Malal se prevé una jornada fresca, con mínimas cercanas a los 3°C y máximas que podrían rondar los 14°C, sin precipitaciones previstas.

Las condiciones serán favorables para transitar rutas de la región, aunque recomiendan precaución temprano por posibles heladas aisladas. Mayor atención al circular.

San Martín de los Andes y Villa La Angostura: domingo frío en la cordillera

La región cercana a la Cordillerana seguirá mostrando un escenario más típico de invierno. A sacar el abrigo del placard.

En San Martín de los Andes, el SMN prevé mínima de -3°C y máxima de 5°C, con cielo parcialmente nublado, baja chance de precipitaciones y viento del sudoeste.

En Villa La Angostura se espera un panorama similar: frío intenso por la mañana, heladas y nubosidad variable, aunque sin nevadas ni lluvias significativas.

Frío matinal y heladas: las recomendaciones para este domingo

Con temperaturas bajo cero en sectores cordilleranos y marcas bajas en la zona de valles y meseta, desde el SMN recomiendan: