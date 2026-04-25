Domínguez pone el foco en la seguridad vial y responsabiliza a Nación por el estado de las rutas

En continuidad con la polémica por la obra sobre la ex Ruta 22, el diputado provincial Claudio Domínguez profundizó sus críticas a Vialidad Nacional, pero esta vez puso el foco en un eje más amplio: la falta de planificación de obras clave y su impacto en la seguridad vial en la región.

En declaraciones a Mejor Informado, el legislador sostuvo que el organismo nacional debería estar dando respuestas concretas sobre proyectos estructurales y no limitándose a cuestionar iniciativas locales. “A mí me hubiera gustado que el director de Vialidad Nacional esté explicando cómo y cuándo van a hacer un nuevo puente entre Río Negro y Neuquén, porque el tránsito está colapsado”, planteó.

En medio de los trabajos que se llevan adelante sobre la Avenida Mosconi, el diputado provincial cuestionó al titular de Vialidad Nacional tras una convocatoria del funcionario para debatir el impacto de la obra de la ex Ruta 22 en los comercios de la zona.

Puentes, rutas y obras pendientes

Domínguez vinculó directamente la discusión por la Avenida Mosconi con la necesidad de resolver cuellos de botella históricos en la circulación del Alto Valle. En ese sentido, advirtió que la ampliación a cuatro carriles de la traza urbana deberá complementarse con nuevas obras de conexión.

“Si la avenida va a tener cuatro carriles, ¿cómo van a hacer con los puentes que siguen teniendo dos? Deberían estar mostrando proyectos para duplicar esa capacidad”, señaló, en referencia a los puentes carreteros que conectan Neuquén con Río Negro.

También mencionó la necesidad de avanzar con un nuevo puente en la Autovía Norte, una obra largamente reclamada por la región.

El diputado fue especialmente duro al evaluar el desempeño de Vialidad Nacional en la provincia. Apuntó contra el titular del organismo, Javier Cerda, a quien acusó de “criticar sin hacer”.

“Cuando tuvo a cargo la ruta no fue capaz ni de pintarla, ni de mantener semáforos o luminarias. Era la municipalidad la que tenía que hacerse cargo”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la Provincia incluso ha solicitado hacerse cargo de rutas nacionales ante el deterioro creciente. “Las rutas se están desgastando y Nación no responde”, remarcó.

Seguridad vial y responsabilidad

Uno de los puntos más fuertes de sus declaraciones fue el vínculo que estableció entre el estado de las rutas y los siniestros viales. Domínguez fue contundente: “Los responsables de las muertes en las rutas son los funcionarios de Vialidad Nacional por la falta de mantenimiento”.

Según explicó, el deterioro es visible y sostenido en el tiempo, con calzadas dañadas, falta de señalización y ausencia de obras. “No es que no haya recursos: en los combustibles se cobran impuestos que deberían destinarse al mantenimiento de rutas nacionales, pero eso no está pasando”, cuestionó.

Debate abierto

Las declaraciones del legislador se dan en el marco del fuerte cruce generado por la obra en la Avenida Mosconi. Sin embargo, el planteo de Domínguez busca ampliar el debate hacia un reclamo estructural: la necesidad de planificación, inversión y ejecución de obras viales por parte de Nación en Neuquén.

“Que expliquen cómo van a hacer las obras que hacen falta. Porque criticar es fácil, pero gestionar es otra cosa”, cerró.