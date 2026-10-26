El documental Donde anida el tiempo se presentará el jueves 29 de octubre a las 17 en el Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, con entrada libre y gratuita. La producción reconstruye una expedición científica que busca recuperar fósiles y revelar cómo trabajan los especialistas para preservar el patrimonio paleontológico de la Patagonia.

La película acompaña a investigadores del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y del Museo del Desierto Patagónico de Añelo durante distintas tareas de exploración y recuperación de restos fósiles que permiten conocer la vida en la región hace millones de años.

Dirigida por Maximiliano Anriquez, con el acompañamiento de los paleontólogos Juan Porfiri y Domenica dos Santos, la producción combina imágenes de campo, paisajes patagónicos y el seguimiento de una expedición en territorios remotos.

Qué muestra el documental sobre el trabajo de los paleontólogos

La recuperación de un fósil es apenas el comienzo de un proceso que puede demandar jornadas extensas de trabajo, conocimientos técnicos y una planificación cuidadosa.

Durante las excavaciones, los especialistas deben retirar la roca con precisión para evitar daños en los materiales. Las condiciones climáticas, las distancias y las dificultades logísticas también forman parte de las tareas que se desarrollan lejos de los laboratorios y de la mirada del público.

Una vez recuperadas, las piezas se trasladan para su preparación, conservación y estudio. Es en esa etapa cuando los fósiles pueden aportar información sobre las especies que habitaron la región y los ambientes en los que vivieron.

La película busca mostrar ese recorrido completo: desde la exploración del terreno hasta el trabajo científico necesario para transformar un hallazgo en conocimiento.

El documental "Donde anida el tiempo" narra el trabajo de equipos multidisciplinarios que buscan restos fósiles de unos 70 millones de años en Neuquén - Foto: Universidad Nacional del Comahue (UNCo)

Neuquén, un territorio clave para la investigación paleontológica

La riqueza de los yacimientos fósiles convierte a Neuquén en una referencia para la investigación paleontológica. Los hallazgos realizados en distintos puntos de la provincia permiten reconstruir antiguos ecosistemas y estudiar los cambios geológicos y ambientales que dieron forma al paisaje actual.

El trabajo conjunto de universidades, museos, investigadores, técnicos y estudiantes también resulta fundamental para preservar ese patrimonio. Cada pieza recuperada puede aportar nuevos datos sobre la historia natural de la región.

En ese contexto, Donde anida el tiempo propone acercar la actividad científica a la comunidad y mostrar el trabajo que existe detrás de los restos que luego pueden estudiarse o exhibirse en un museo.

De la expedición científica al reconocimiento audiovisual

La dirección de Maximiliano Anriquez contó con el acompañamiento de Juan Porfiri y Domenica dos Santos, además de la participación de estudiantes y personal especializado de la Universidad Nacional del Comahue.

La producción fue seleccionada para competir en la categoría Largometraje Documental de la quinta edición del Festival Audiovisual de Neuquén (FAN), un reconocimiento a su propuesta narrativa y a la divulgación del conocimiento científico.

Con imágenes de travesías en vehículos 4×4, extensos paisajes desérticos y tareas de excavación, el documental combina el atractivo visual de la Patagonia con una mirada sobre la investigación y la preservación del patrimonio.

Dónde y cuándo ver el documental Donde anida el tiempo

La presentación está prevista para el jueves 29 de octubre, a las 17, en el Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén.

Documental: Donde anida el tiempo.

Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.

Hora: 17.

Lugar: Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén.

Entrada: libre y gratuita.

La actividad invita a conocer de cerca una expedición que conecta la investigación científica con la historia natural de la Patagonia y pone en primer plano a quienes trabajan para recuperar, estudiar y preservar fósiles que permanecieron ocultos durante millones de años