Dos nenas de Loncopué nacidas con 26 semanas de gestación luchan por su vida, hace 3 meses están internadas en Neo, en el Hospital Castro Rendón de Neuquén. Azul y Celeste permanecen con su madre en el hospital de la Capital. Sus padres dejaron el campo, el trabajo y a sus otros cinco hijos para acompañar este momento.

Oriundos de Tricahuera, un paraje a unos 60 kilómetros de Loncopué, la familia necesita ayuda para los gastos que están atravesando durante la internación lejos de su casa.

El grupo familiar vive de la crianza de animales. Viviana, su madre, dio a luz el pasado 13 de marzo cuando estaba en la veranada cerca de Caviahue. Según el diagnóstico, un cuadro de diabetes gestacional había complicado su embarazo recientemente.

Ese día, con las contracciones de un embarazo prematuro, fue trasladada primero a Loncopué y luego a Zapala, donde ingresó al quirófano por una cesárea de urgencia.

Las dos bebas nacieron con un kilo 950 gramos, por su estado debieron ser derivadas solas en ambulancia hacia la capital neuquina, para recibir una mejor atención. Al día siguiente Viviana también pudo viajar y se reencontró con sus hijas.

Actualmente Azul y Celeste han evolucionado en su estado de salud, desde la entubación en terapia intensiva hasta neonatología intermedia, una noticia que ha aliviado a la familia que sin embargo atraviesa momentos de desesperación y dolor.

Según Viviana, Azul ha evolucionado mejor ya que ya toma mamadera, mientras que Celeste aún necesita oxígeno y se alimenta por sonda. Al mismo tiempo que la madre y su esposo acompañan a las bebas en la capital, sus otros cinco hijos de 7, 9, 14, 17 y 18 años quedaron en el campo ocupándose de los animales y asistiendo a la escuela.

Pedido solidario

Debido a la distancia con su hogar y a las necesidades que atraviesan, la familia impulsa un pedido solidario para quienes puedan colaborar con donaciones. A esto se suma que sólo Viviana tiene alojamiento en la capital y su esposo no. Además necesitan un lugar donde poder llevar a sus hijas cuando les den el alta.

Lo que más necesitan es pañales y dinero para gastos y alojamiento, ya que no pueden llevarse a sus hijas al campo en las condiciones en las que se encuentran. En caso de querer colaborar se puede donar al alias: Viviana.844.duque.mp