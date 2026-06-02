En medio de la emergencia generada por el incendio en los depósitos de La Anónima, distintas instituciones y profesionales comenzaron a ofrecer ayuda solidaria para mitigar sus consecuencias. Una de las iniciativas más destacadas es la de la Veterinaria La Granja, a cargo de Sergio Gómez, que informó que atenderá de manera gratuita a perros y gatos afectados por el humo o por quemaduras.

“Los animales son curiosos, pueden haberse quemado las patitas o intoxicado por el humo. Si hay perros o gatos con dolor, que los lleven a la veterinaria sin problema”, explicó Gómez en diálogo con "La mañana es de la primera", que se emite por la AM550, precisando que la clínica funciona en Toschi 570.

El profesional recomendó a los vecinos aplicar agua fría en las patitas o paños fríos en el cuerpo de los animales hasta llegar al consultorio, y advirtió: “No les pongan crema ni nada raro”. La indicación busca evitar complicaciones en la piel y garantizar que el tratamiento se realice bajo supervisión veterinaria.

La propuesta responde a una situación frecuente en este tipo de emergencias: los animales domésticos suelen escaparse por el fuego o el humo, y se asustan con el ruido de las sirenas y el movimiento de los equipos de emergencia. En ese contexto, pueden sufrir lesiones en las extremidades o cuadros de intoxicación que requieren atención inmediata.

La iniciativa de La Granja se suma a las acciones preventivas adoptadas por el municipio y los organismos de seguridad, que mantienen cortes de tránsito en la zona de calle Tres Arroyos y continúan trabajando con dotaciones de bomberos de localidades vecinas para contener el incendio. Desde Protección Civil se informó que el siniestro está contenido, aunque aún no controlado, por lo que se mantiene el despliegue de recursos y la asistencia a los vecinos.

La atención gratuita para animales afectados constituye un gesto de compromiso social y de sensibilidad hacia las familias que conviven con mascotas, en un momento en que la prioridad es proteger la salud y la seguridad de todos.

La veterinaria "La granja" está ubicada en la calle Luis Toschi 560, y el teléfono para comunicarse es 02994784160