Hay imágenes que duran apenas segundos, pero alcanzan para dejar a miles de personas mirando una y otra vez la pantalla. Eso pasó con un video grabado en la cordillera neuquina, donde un ciervo colorado apareció inmóvil frente al volcán Lanín cubierto de nieve.

La escena fue registrada por el usuario de TikTok LJaque y rápidamente comenzó a multiplicarse en redes sociales por la combinación perfecta entre fauna silvestre y uno de los paisajes más imponentes de la Patagonia.

El Lanín nevado y una postal difícil de repetir

En el video se observa al animal detenido sobre la estepa mientras, detrás, se levanta el Lanín completamente blanco y recortado contra el cielo.

La imagen transmite la inmensidad del paisaje cordillerano de la región de Los Lagos, en la profundidad de la Patagonia neuquina y muestra una escena muy difícil de encontrar incluso para quienes recorren habitualmente la zona.

El ciervo colorado aparece quieto durante varios segundos, como si también formara parte del paisaje.

Un video que se volvió viral

La grabación comenzó a compartirse rápidamente en TikTok y después saltó a otras plataformas, donde cientos de usuarios destacaron la belleza natural de Neuquén y la postal patagónica que quedó capturada por casualidad.

Las imágenes también volvieron a mostrar la presencia habitual de ciervos colorados en distintos sectores de la cordillera neuquina, especialmente en caminos y zonas abiertas cercanas a Junín de los Andes.

El Lanín, otra vez protagonista

El volcán Lanín suele convertirse en uno de los grandes protagonistas de las redes sociales durante el invierno y los primeros fríos intensos, cuando su cumbre aparece completamente nevada.

Con sus más de 3.700 metros de altura, el volcán es uno de los íconos naturales más reconocidos de Neuquén y una de las postales más buscadas por turistas y viajeros que recorren la Patagonia.

Esta vez, la montaña quedó acompañada por otro símbolo de la región: un ciervo colorado detenido justo en el momento exacto para convertir un video casual en una escena viral.