En medio del devastador incendio forestal que afecta a la zona de la estancia Chacayal, entre La Rinconada y Junín de los Andes, brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) protagonizaron un rescate que puso en primer plano la defensa de la vida en todas sus formas.

Durante las intensas tareas para contener el avance de las llamas, el personal se encontró con un pequeño ciervo colorado —popularmente conocido como “Bambi”— que huía desorientado del fuego. Exhausto y en evidente riesgo, el animal fue rápidamente contenido por los brigadistas, quienes lograron asistirlo y ponerlo a resguardo, evitando un desenlace fatal.

“No solo se trabaja para apagar grandes extensiones de fuego, sino también para salvar vidas de todo lo que esté al alcance del brigadista”, señalaron desde el operativo, destacando el compromiso cotidiano de quienes combaten los incendios en condiciones extremas.

Un incendio fuera de control

El siniestro permanece fuera de control este domingo y ya consumió más de 25 hectáreas de pastizales y matorrales. Según informó el SPMF, el fuego se propagó con rapidez debido a las altas temperaturas y a condiciones climáticas adversas, aunque hasta el momento no se registraron viviendas afectadas. Solo un puesto abandonado sufrió daños.

Más allá de la infraestructura, el principal impacto se da sobre la flora y fauna de la región cordillerana, un aspecto que suele quedar en segundo plano durante este tipo de emergencias, pero que representa una pérdida ambiental profunda.

El valor de cada vida

El ciervo colorado (Cervus elaphus), una especie introducida en la Patagonia a comienzos del siglo XX, se ha convertido con el tiempo en un símbolo del paisaje natural del sur argentino y forma parte del ecosistema regional. Su rescate, en medio de un escenario dominado por el fuego y el desgaste físico, expuso el costado más humano de una tarea marcada por el riesgo y el esfuerzo permanente.

Actualmente, el incendio es combatido por más de 50 brigadistas del SPMF, personal de Parques Nacionales, bomberos voluntarios de Junín de los Andes, el Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) y dotaciones aéreas que trabajan para frenar el avance del fuego.

Mientras continúan las labores para controlar el incendio, el rescate del ciervo dejó una imagen que resume el espíritu del operativo: incluso en medio de la emergencia, proteger la vida sigue siendo una prioridad