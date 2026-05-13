El Parque Nacional Lanín y el Parque Nacional Nahuel Huapi quedaron entre los más castigados por el recorte presupuestario nacional, que compromete tareas de patrullaje, mantenimiento de senderos, infraestructura para visitantes y acciones de prevención de incendios forestales. La medida, oficializada esta semana, implica una quita cercana a los $350 mil millones en fondos destinados a ambas áreas protegidas de la Patagonia.

La decisión se formalizó a través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, que dispuso una reducción de $2.557.311.667 en programas de conservación y administración de la Administración de Parques Nacionales (APN).

En ese marco, el Parque Nacional Nahuel Huapi pierde $190.822.240, mientras que el Parque Nacional Lanín sufre una quita de $156.945.103, convirtiéndose en las dos áreas con mayor ajuste en términos absolutos en todo el país.

Las partidas recortadas abarcan funcionamiento general, combustible, patrullajes, mantenimiento de instalaciones, infraestructura ecoturística y obras de prevención de incendios forestales. Este último punto genera especial alarma en la región, que en temporadas recientes enfrentó focos de fuego de gran magnitud.

El ajuste alcanza a 46 parques nacionales, reservas y monumentos naturales en todo el territorio argentino. En la Patagonia, además de Nahuel Huapi y Lanín, fueron afectados Laguna Blanca, Los Arrayanes, Lago Puelo, Patagonia, Monte León, Perito Moreno, Islote Lobos y diversas áreas marinas costeras.

Entre los parques con mayores reducciones a nivel nacional figuran también Los Glaciares, con una quita de $77.422.510; Los Alerces, con $70.291.525; Iguazú, con $41.715.920; y Tierra del Fuego, con $37.511.166.

Organizaciones ambientales y comunidades locales advierten que el recorte compromete la conservación de la biodiversidad, la seguridad de los visitantes y la capacidad de respuesta frente a emergencias forestales, dejando en evidencia el impacto directo de la política de ajuste sobre el patrimonio natural del país.