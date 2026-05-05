Con la firma del convenio 2026 para la continuidad de su acompañamiento al programa de becas Gregorio Álvarez, Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) dio un nuevo paso en la consolidación de su política de responsabilidad social empresaria, orientada a fortalecer oportunidades educativas y promover el desarrollo integral de la Provincia.

El acuerdo ratifica a GyP como Aliado Platino de esta política educativa relevante e inédita en el país, destinada a garantizar el acceso y la permanencia de estudiantes en todos los niveles del sistema educativo.

Desde la compañía destacaron que este tipo de acciones forman parte de una política más amplia, basada en la reinversión de utilidades en áreas clave como educación, infraestructura e impulso a proyectos sustentables. En ese sentido, GyP trabaja de manera articulada con organismos del Estado y otras empresas, potenciando sinergias y alineando sus iniciativas con los objetivos del Gobierno.

En materia de infraestructura, la empresa ha tenido un rol activo mediante la provisión de asfalto para obras viales. Entre ellas, se destacan los aportes para tramos de las rutas provinciales 5, 46 y 6.

En el caso de la Ruta 5, se entregaron 1.500 toneladas para la obra finalizada en el tramo desde el empalme con la Ruta (Punta Carranza) hasta el empalme con la Ruta 6 (Rincón de los Sauces). En la Ruta 46, también completada, se destinaron 2.800 toneladas para el tramo desde el empalme con la Ruta 40 hasta el empalme con la Ruta 24. En la Ruta 6, que está en ejecución, se firmó un convenio por 2.700 toneladas de asfalto para el sector comprendido desde el empalme con la Ruta 8 (Crucero Catriel) hasta el empalme con la Ruta 5 (Rincón de los Sauces).

A su vez, GyP avanza en proyectos vinculados a la sustentabilidad, con iniciativas que buscan generar valor a partir del uso eficiente de los recursos. Un ejemplo es su participación, acompañando a la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), en la instalación de una planta de producción de pellets en Junín de los Andes, que permitirá transformar residuos forestales en energía limpia. En este proyecto, la empresa financia tanto la obra civil como el equipamiento necesario.

Complementariamente, la compañía lanzó una convocatoria para proyectos de economía circular y eficiencia de recursos en la Provincia, con el objetivo de identificar y acompañar propuestas innovadoras que generen impacto ambiental positivo, viabilidad económica y beneficios sociales. Actualmente se están evaluando las propuestas presentadas.

Con una mirada de largo plazo, GyP continúa posicionándose como un actor clave en la transformación de los recursos energéticos en oportunidades concretas para la población neuquina, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida en todo el territorio.



