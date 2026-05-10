La ciudad de Neuquén inició este domingo una nueva etapa en la obra de la Gran Avenida con la colocación de las primeras capas de asfalto sobre el tramo que une las calles Gatica y Linares. El avance se produce a menos de tres meses del inicio de los trabajos sobre la antigua traza de la Ruta 22.

Durante una recorrida por el sector, el intendente Mariano Gaido señaló que se trata de una jornada “histórica” para la capital neuquina y destacó el ritmo de ejecución de la obra. “Hoy comenzamos a tirar la carpeta asfáltica”, expresó el jefe comunal mientras supervisaba el operativo junto a funcionarios y trabajadores.

Neuquén inició la colocación de asfalto en la Gran Avenida y aceleran los trabajos las 24 horas

El municipio indicó que la obra se desarrolla con un esquema de trabajo permanente, con cuadrillas distribuidas durante las 24 horas, lo que permitió acelerar las distintas etapas del proyecto.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planificación Urbana, Alejandro Nicola, explicó que actualmente se trabaja sobre la denominada base negra, una de las capas iniciales del pavimento. Según detalló, el proceso contempla tres capas de asfaltado para garantizar resistencia y durabilidad en la futura avenida.

“Las primeras capas contienen asfalto con piedra y luego se colocará una carpeta final con asfalto modificado”, explicó el funcionario, quien remarcó que se utilizará la misma tecnología aplicada en los trabajos de repavimentación de la ciudad.

La Gran Avenida tendrá un perfil de 10 carriles, divididos entre tránsito rápido y colectoras para circulación barrial y comercial. Además, el proyecto incorpora obras hidráulicas para resolver problemas históricos de inundaciones en distintos sectores.

La iniciativa también prevé la construcción de bicisendas, sendas peatonales, un parque lineal metropolitano y el recambio integral de luminarias LED. Según estimaciones oficiales, una vez finalizada permitirá reducir hasta un 50% los tiempos de traslado hacia el aeropuerto y los puentes carreteros.

Desde el municipio señalaron además que la obra se ejecuta con fondos provenientes del superávit municipal, sin recurrir a financiamiento externo ni endeudamiento.