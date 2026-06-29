La infraestructura que permitirá exportar por primera vez gas de Vaca Muerta como Gas Natural Licuado (GNL) desde la costa de Río Negro ya registra un avance superior al 60% y mantiene el objetivo de iniciar operaciones en 2027. El gobernador Alberto Weretilneck recorrió las obras junto al Group CEO de Pan American Energy (PAE), Marcos Bulgheroni, y destacó el impacto estratégico del proyecto para la región y para el país.

Los trabajos se desarrollan en Fuerte Argentino y forman parte de la iniciativa liderada por Southern Energy, el consorcio integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, que busca transformar a la Argentina en un nuevo exportador de gas natural licuado hacia los mercados internacionales.

La terminal recibirá el gas producido en Vaca Muerta, que llegará desde Neuquén mediante gasoductos para ser procesado, licuado y embarcado hacia destinos de exportación. Se trata de uno de los proyectos energéticos más ambiciosos de las últimas décadas y uno de los pilares de la estrategia para monetizar el potencial de la formación no convencional.

Durante la recorrida, Weretilneck destacó la decisión empresarial de desarrollar el proyecto en Río Negro y afirmó que la provincia comienza a ocupar un lugar central en el nuevo mapa energético argentino. "Quiero agradecer especialmente a Marcos por su visión, su decisión y el coraje de haber confiado en Río Negro para impulsar y liderar uno de los proyectos energéticos más importantes de la historia argentina", expresó el mandatario.

El gobernador sostuvo además que el impacto del proyecto ya se refleja en la economía regional. Actualmente, las obras generan más de 400 puestos de trabajo y movilizan a empresas constructoras, proveedores, comercios y prestadores de servicios locales.

"Esto es mucho más que una obra energética. Es la Argentina, Río Negro, Neuquén y Southern Energy trabajando juntos para cambiar para siempre la historia productiva del país", afirmó.

Weretilneck remarcó que el desafío consiste en que el desarrollo energético se traduzca en beneficios concretos para la provincia mediante la generación de empleo local, la participación de empresas rionegrinas y nuevas inversiones en infraestructura. "La Norpatagonia está escribiendo una nueva historia: deja de ser solamente proveedora de recursos para convertirse en protagonista del desarrollo energético argentino. Y ese desarrollo tiene que ser con los rionegrinos adentro", sostuvo.

La terminal de GNL representa un paso decisivo para ampliar las exportaciones energéticas argentinas y aprovechar el crecimiento de la producción de Vaca Muerta. Una vez operativa, permitirá abastecer mercados internacionales durante todo el año y consolidar al país como un nuevo proveedor global de gas natural licuado.

El proyecto de Southern Energy contempla la instalación de buques de licuefacción frente a las costas de Río Negro para transformar el gas proveniente de Vaca Muerta en GNL destinado a exportación. La iniciativa se desarrolla en etapas y forma parte del plan nacional para posicionar a la Argentina entre los principales exportadores mundiales de gas durante la próxima década.

En paralelo, las compañías que integran el consorcio avanzan con nuevas inversiones en producción e infraestructura de transporte para garantizar el abastecimiento de la terminal. La puesta en marcha prevista para 2027 marcará el ingreso de la Argentina al mercado global de GNL, uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de la industria energética internacional.