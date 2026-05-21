Una denuncia judicial por presunto maltrato animal fue presentada contra la hostería "Amigos del Bosque", ubicada en la zona alta de Puerto Manzano, en Villa La Angostura, luego de un conflicto originado por la demanda económica de un turista que reclamó una indemnización millonaria tras haber sido arañado por una gata del establecimiento.

La causa fue impulsada bajo la Ley Nacional 14.346 de protección animal y se centra en la situación de “Kuki”, una gata que habría vivido durante más de trece años dentro de la hostería.

Según la presentación judicial, el conflicto comenzó cuando un huésped inició el pasado 13 de mayo una mediación reclamando alrededor de 30 millones de pesos por lesiones causadas por la gata. A partir de esa situación, se detectó que la mascota no tenía las vacunas correspondientes y eso derivó en que la hostería tome decisiones crueles contra el animal.

Qué dice la denuncia de maltrato

De acuerdo con la denuncia posterior, de maltrato y abandono animal, publicada por La Angostura Digital, tras ese episodio la administración del lugar habría decidido dejar de suministrarle comida, agua y atención veterinaria a la gata.

También se destaca que algunos empleados continuaron alimentándola a escondidas, incluso organizando colectas para comprarle alimento y evitando que los responsables del lugar se enteraran.

En el escrito judicial además se mencionan comentarios que habrían circulado dentro del establecimiento sobre abandonar al animal afuera o tirarlo al lago, situaciones que la denunciante consideró señales de crueldad y abandono.

La persona que realizó la denuncia afirmó que, junto a otra colaboradora, intervino para rescatar a “Kuki”, vacunarla y hacerse cargo de sus cuidados posteriores, incluyendo los gastos veterinarios y de alimentación.

Entre las pruebas incorporadas a la causa figuran fotografías, comprobantes de vacunación del rescate posterior, testimonios y publicaciones de Instagram donde la gata aparecía como parte representativa de la hostería.

Además, se solicitó que la Justicia investigue a los responsables del establecimiento y que se tomen medidas para evitar hechos similares en otros emprendimientos turísticos de la localidad