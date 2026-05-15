La editorial de Francisco "Pancho" Casado, en AM550 sumó este viernes un nuevo capítulo al escándalo político generado por el aumento que Gloria Ruiz pidió tras regresar a su cargo en la Municipalidad de Plottier, luego de ser destituida como vicegobernadora de Neuquén.

La polémica comenzó cuando trascendió que Ruiz solicitó una bonificación del 25% y que el entonces intendente, Luis Bertolini, la aprobó de forma inconsulta y express, minutos antes de dejar el cargo. La medida finalmente quedó frenada con la llegada de la nueva gestión encabezada por Malena Resa y Claudia Namuncurá.

Tras la publicación del caso por parte de Prima Multimedios, primero fue Luis Bertolini quien mencionó a los medios que levantaron la información y cuestionó el tratamiento periodístico. Ruiz apareció en la puerta del multimedio para reclamar un derecho a réplica, y difundió un video en redes sociales acompañado de un duro mensaje contra el trabajo periodístico realizado sobre el tema.

“Nunca me atendió el teléfono”

En su editorial, Casado cuestionó la actitud de la exvicegobernadora y recordó que, durante años, ella no le respondió consultas periodísticas vinculadas a distintas cuestiones.

“En el peor acto circense al que puede recurrir una persona procesada judicialmente, apareció en la puerta de la radio diciendo que quiere derecho a réplica, cuando nunca me atendió el teléfono”, afirmó.

El periodista aclaró además que hablaba “de forma personal” y sostuvo que el problema no era el derecho a réplica en sí mismo, sino el contexto en el que fue utilizado tras la difusión pública del aumento.

“No quieren explicar, quieren callar”

Durante uno de los tramos más fuertes de la editorial, Casado apuntó contra las reacciones que suelen aparecer cuando una investigación periodística expone decisiones vinculadas al manejo de fondos públicos.

“El problema empieza cuando algunos corruptos no buscan aclarar hechos. Buscan intimidar. No quieren explicar, quieren callar”, expresó.

También advirtió sobre mecanismos que —según señaló— intentan correr el eje de las denuncias y desplazar el foco hacia quienes publican la información.

“Cuando no puede ocultar la información, intenta atacar al que la cuenta”, sostuvo.

El aumento que detonó el escándalo

La controversia se originó luego de que se conociera el pedido de bonificación realizado por Ruiz tras volver a ocupar funciones en el municipio de Plottier.

El incremento fue autorizado por Luis Bertolini antes de abandonar la intendencia, pero terminó frenado por la nueva conducción municipal.

La difusión pública del caso generó repercusiones inmediatas en el ámbito político local y derivó en la aparición de Ruiz frente a las instalaciones de Prima Multimedios, una escena que luego se amplificó con publicaciones en redes sociales y que motivó la dura respuesta editorial del conductor de AM550.

Hacia el cierre de su descargo, Casado dejó una definición directa: “El control público no es persecución, es obligación democrática”.