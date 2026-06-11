El Gobierno de Neuquén echó a un portero de una escuela primaria de la Provincia por registrar decenas de inasistencias injustificadas e ignorar un total de tres cartas documento en relación a este tema.

El Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa convalidó la resolución número 0816/2026 con la que el Consejo Provincial de Educación (CPE) le impuso la sanción de cesantía de los cuadros de la Administración Pública, a Rodolfo Fabián Alarcón Sabelle, quien se desempeñaba como auxiliar de servicio en la Escuela 367 de Plottier.

En la documentación presentada, el Gobierno puso en marcha una serie de mecanismos a los fines de establecer si el exagente cobró sus haberes los días en los que no asistió a su trabajo.

De haber cobrado sin trabajar, se le pedirá que devuelva ese dinero. Si no lo hace, el organismo educativo de Neuquén iniciará acciones judiciales y le dará intervención a la Fiscalía de Estado, ante la posibilidad de que el exagente haya incurrido en la falta de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la Administración Pública.

El 6 de junio de 2024 el CPE resolvió instruir sumario administrativo y, tras las averiguaciones del caso, se dio por acreditado que los faltazos fueron en distintas jornadas de octubre, noviembre y diciembre de 2023. Una vez constatadas esas inasistencias injustificadas, le endilgaron abandono de cargo.

Al extrabajador estatal le endilgaron “sistemáticos incumplimientos a las obligaciones de diligencia, obediencia y rendimiento laboral que rigen el empleo público provincial”. Como así también haber “vulnerado el núcleo esencial del contrato administrativo y afectado el interés público superior de las infancias”, lo que configura “la pérdida de la idoneidad requerida para permanecer en la planta del Estado”.

Esto se da en el marco de la política del Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa de sacar de la Administración Pública a los "ñoquis" o a los corruptos.

