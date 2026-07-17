El nuevo edificio de la EPET Nº 27 comenzó a hacerse realidad en el oeste de la ciudad de Neuquén. La obra impulsada por el Gobierno provincial, registra un buen ritmo de ejecución y representa una de las inversiones más importantes en infraestructura educativa de los últimos años, con el objetivo de ampliar la oferta de educación técnica en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional.

El futuro edificio contará con aulas, laboratorios, talleres especializados y espacios modernos para la formación técnica.

El establecimiento demandará una inversión de 12.285 millones de pesos y tendrá una superficie cubierta de casi 5.000 metros cuadrados, emplazada sobre un predio de más de 18.800 metros cuadrados. El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de 19 meses.

El proyecto contempla 10 aulas, laboratorios de Física, Química y Biología, una biblioteca multimedia, sala de representación, Salón de Usos Múltiples (SUM) y un amplio sector destinado a talleres, con 16 espacios específicos para la formación técnica, además de las áreas administrativas y de gestión institucional.

Con una inversión superior a los $12.200 millones, la nueva escuela será una de las obras educativas más importantes de la ciudad.

La construcción forma parte del plan provincial de fortalecimiento de la infraestructura escolar, que busca acompañar el crecimiento de la matrícula y consolidar la educación técnica como una herramienta estratégica para la formación de los futuros profesionales que demanda el desarrollo productivo de Neuquén.