Tanya Bertoldi: "Neuquén ya erradicó más del 50 por ciento de las escuelas tráiler"

La ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi habló con el programa La Primera Mañana que se emite por AM550 acerca de la inversión que viene realizando la gestión que encabeza Rolando Figueroa para fortalecer el sistema educativo, al erradicar más de la mitad de las escuelas tráilers en todo el territorio y alcanzar los 100.000 metros cuadrados en construcción escolar.

En primer lugar se refirió al retiro de los tráilers que se dio el fin de semana en la EPET 25 de Plottier: “Esa imagen fue algo muy alegre, muy gratificante porque representa aquello que veníamos planificando, diseñando y ejecutando durante dos años y que empieza a verse reflejado, todo ese trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y el de Infraestructura producto de la decisión del gobernador (Rolando Figueroa) de erradicar definitivamente las escuelas tráilers”.

En ese sentido agregó: “La EPET 25 era una de ellas, estaba íntegramente compuesta por tráilers y fue de las primeras obras que iniciamos en esa gestión la construcción de esta escuela técnica”.

Agregó la funcionaria que el edificio está terminado y que se inaugurará en los primeros días de agosto.

Por otro lado manifestó: “Hoy recorreremos el inicio de otra de estas 10 escuelas que es la EPET 27 que está en el barrio Z1 de Neuquén. En este tipo de escuelas, el plazo de ejecución máximo que otorgamos es un año y medio; esa arrancó en junio con lo cual estimamos que entre noviembre y diciembre del 2027 estará terminada”.

Sostuvo además que “en ese barrio iniciamos el nuevo CPEM para la región, que es una de las que más han crecido durante los últimos años. Tendrá 2.500 metros cuadrados y el edificio contará con losa radiante, paneles solares y hormigón”.

Tanya Bertoldi aseguró en AM550 que Neuquén ya logró erradicar más del 50% de las escuelas tráilers. “Estamos alcanzando entre edificios nuevos y ampliaciones los 100.000 metros cuadrados de construcción para el sistema educativo”, comentó.

“Hoy recorreremos la ampliación de la EPET 17 que en agosto estará finalizada, son más de 1.200 metros cuadrados, es decir la inversión es inédita en la Provincia”, indicó la ministra de Infraestructura de Neuquén.

Sostuvo también que en la EPET 25 se está aprovechando el receso invernal para realizar los ajustes que sean necesarios de cara a la segunda mitad del ciclo lectivo 2026.

“Ojalá podamos dimensionar lo que se está haciendo en Neuquén, hay una decisión estratégica para que los edificios que se construyen sean de calidad, pensar la utilización de materiales durables. Más allá de la erradicación de los tráilers, queremos mejorar la calidad de los lugares donde los chicos van a estudiar”, expresó la funcionaria.

Y sentenció: “Celebramos la inversión en educación que lleva adelante nuestro gobernador, Neuquén es la provincia que más invierte por alumno y ojalá que la obra pública vuelva a ser motivo de orgullo”.

La entrevista completa