Más educación técnica: avanza la EPET para 750 estudiantes de Rincón de los Sauces

Autoridades del Ministerio de Educación de Neuquén realizaron una recorrida por distintas instituciones de Rincón de los Sauces para evaluar en territorio los avances de obra y las necesidades de infraestructura en diversos niveles.

La comitiva estuvo encabezada por la ministra de Educación, Soledad Martínez; la intendenta local, Norma Sepúlveda; la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi; el director del Distrito Educativo XII, Miguel Fuentes, y el vocal de Rama Media, Gastón Arana.

Durante la jornada, equipos de educación y del municipio visitaron las obras del nuevo edificio de la EPET número 24, un espacio de más de 5.000 metros cuadrados cubiertos que contempla una inversión superior a los 13.400 millones de pesos. La obra permitirá albergar a unos 750 alumnos y responder a la demanda de su actual matrícula de 470 estudiantes bajo la especialidad de Técnico de Nivel Medio en Programación.

Martínez destacó que se trata de “un espacio preparado para recibir a los estudiantes que hoy están recibiendo su formación en los lugares que los neuquinos no queremos que existan más”.

La nueva infraestructura incluirá 10 aulas, 19 talleres, laboratorios de Física, Química y Biología, biblioteca, Salón de Usos Múltiples, áreas administrativas, espacios de uso común, cocina, preceptoría, depósitos, pañol, sectores deportivos, áreas exteriores y sanitarios adaptados.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la EPET número 16, donde junto con la directora Suyay Tambuqui y el equipo directivo, evaluaron las instalaciones de los talleres que requieren revisiones edilicias.

En el lugar, abordaron proyectos orientados a la educación física, entre los que se contempla la proyección de un playón deportivo y la construcción de un Salón de Actividad Física (SAF) de 850 metros cuadrados, que estará equipado con área de juego, cocina, depósito, sala de máquinas y sanitarios adaptados.

Esta última obra se concretará a través de un convenio de donación entre YPF SA y el CPE, ratificado mediante decreto por el gobernador Rolando Figueroa, y se ejecutará bajo la modalidad de obra delegada a la municipalidad local, motivo por el cual las autoridades mantuvieron además un diálogo con familias del establecimiento.

Por último, la ministra y el director distrital visitaron el Jardín N° 81 para relevar las necesidades de la institución, con el fin de planificar la jerarquización de los espacios de juegos y la concreción de mejoras generales en el establecimiento.





