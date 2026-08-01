"Todas tendrán las mismas condiciones de confort": la Provincia avanza con nuevas EPET en Neuquén

La provincia de Neuquén inaugurará el lunes la EPET 25 de Plottier, un edificio que se incorpora a la red de escuelas técnicas y que forma parte del plan de infraestructura educativa impulsado por el Gobierno provincial. La ministra de Educación, Soledad Martínez, afirmó que la apertura representa el inicio de una etapa de expansión de este nivel educativo y anticipó que otras instituciones avanzan en distintas fases de ejecución.

La funcionaria sostuvo que la comunidad educativa esperó durante años contar con un edificio propio y remarcó el esfuerzo realizado por docentes, estudiantes y familias mientras la escuela funcionó en espacios provisorios.

"El lunes inauguramos la EPET 25. Estamos todos muy ansiosos, muy entusiasmados y, por supuesto, muy contentos y reconfortados", expresó Martínez en diálogo con Neuquén.Ar por AM550. Agregó que la obra permite "dar vuelta la página" de una etapa en la que muchas instituciones debían funcionar "en espacios poco adecuados y con equipamiento insuficiente".

La ministra destacó que el nuevo edificio también refleja el compromiso de quienes sostuvieron la actividad educativa durante ese tiempo. "Todo eso hoy lo ponemos en valor cuando vemos la escuela que estamos por inaugurar. Al verla, también vemos todo aquello de lo que se careció hasta este momento", señaló.

La Provincia avanza con nuevas escuelas técnicas en distintas localidades

Martínez explicó que la EPET 25 es la primera de varias escuelas técnicas previstas dentro del plan provincial. Indicó que, aunque los edificios presentan adaptaciones según cada terreno, todos fueron diseñados con características similares.

"Todas cuentan con las mismas condiciones de confort, espacios para talleres, aulas teóricas, SUM y patios con equipamiento deportivo", explicó. Añadió que los predios son amplios porque el objetivo es que los estudiantes permanezcan más tiempo en la escuela y desarrollen allí buena parte de su formación.

La ministra confirmó que continúan las obras de la EPET 26 de San Patricio del Chañar, la EPET 23 de Añelo y la EPET 24 de Rincón de los Sauces. También informó el inicio de la EPET 28 de Villa La Angostura y de la EPET 29 de Centenario.

En el caso de San Martín de los Andes, señaló que la futura EPET 30 avanza en la resolución de cuestiones vinculadas al terreno donde será construida. "Apenas salga la ordenanza correspondiente podremos hacer el llamado a licitación", afirmó.

La planificación también contempla la construcción de una nueva EPET en el oeste de la ciudad de Neuquén, la ampliación de la EPET 15 de Zapala, la EPET 21 de San Martín de los Andes, la EPET 4 de Junín de los Andes y la reubicación de la EPET 13 de Chos Malal.

El segundo semestre comenzó con pocas interrupciones

La ministra indicó que el regreso a clases se desarrolló con normalidad en la mayoría de los distritos de la provincia. Explicó que las principales dificultades se concentraron en zonas rurales y sectores cordilleranos afectados por el temporal de nieve y lluvia.

"No fue un problema de las escuelas, porque prácticamente todas estaban en condiciones de iniciar", aseguró.

Precisó que las únicas excepciones corresponden al CPEM 88 y a la Escuela Primaria de Las Coloradas, donde continúan trabajos de infraestructura que finalizarán durante esta semana. En el resto de los casos, las suspensiones respondieron a problemas de transitabilidad y a recomendaciones emitidas por los comités de crisis.

Respecto de la medida impulsada por ATEN Capital, Martínez sostuvo que tuvo una adhesión reducida y aclaró que no fue considerada un paro formal. "Fue una falta injustificada, debidamente informada, y ya está prevista para la liquidación correspondiente", afirmó. También señaló que las seccionales locales "no tienen entidad para convocar medidas de acción directa" y que los descuentos salariales se aplicarán según la normativa vigente.

Martínez aseguró que el ausentismo disminuyó luego de la implementación de nuevas herramientas de control. "El ausentismo bajó como resultado de una batería de medidas", sostuvo. Explicó que el Gobierno recuperó el sistema de auditorías, incorporó más profesionales y fortaleció los controles domiciliarios.

Según indicó, esos cambios permitieron que Neuquén alcance niveles similares al promedio nacional en esta materia. "Hoy estamos en indicadores equivalentes al promedio jurisdiccional en materia de ausentismo docente, algo que antes no ocurría", afirmó.

El Plan Pehuén distribuirá equipamiento tecnológico en todas las escuelas

Otro de los anuncios realizados por la ministra estuvo relacionado con el Plan Pehuén, destinado a reducir la brecha digital en el sistema educativo.

Martínez confirmó que la inversión de 11 millones de dólares ya fue ejecutada y que comenzó la recepción del equipamiento.

"El Plan Pehuén es un programa para reducir la brecha digital", explicó. Agregó que el modelo elegido prioriza aulas equipadas y bibliotecas digitales por encima del esquema de una computadora por estudiante.

Cada establecimiento recibirá carros tecnológicos, computadoras, pantallas interactivas, impresoras 3D, kits de robótica y otros dispositivos adaptados a cada nivel educativo. En el nivel inicial se distribuirán tablets, mientras que las escuelas técnicas contarán con equipamiento específico para sus orientaciones.

"El objetivo no es solamente enseñar habilidades tecnológicas, sino incorporar estas herramientas de manera transversal a todas las áreas pedagógicas", remarcó.

La discusión salarial quedó planteada para la próxima paritaria

En relación con el paro nacional convocado por CTERA, la ministra señaló que permitirá observar las diferencias entre la situación educativa de Neuquén y la de otras provincias.

Martínez recordó que actualmente la provincia desarrolla 100.000 metros cuadrados de obra nueva, invierte 80.000 millones de pesos en infraestructura escolar, destinó 11 millones de dólares al equipamiento tecnológico y creó 70.000 horas cátedra junto con 5.000 nuevos puestos de trabajo para el sistema educativo.

También mencionó el incremento de partidas para comedores escolares, la compra de equipamiento deportivo y artístico, y el desarrollo de programas como Recreo, Educatec y los Clubes TED.

Finalmente, consultada por un eventual reclamo salarial de ATEN, sostuvo que cualquier planteo deberá tratarse durante la negociación correspondiente al próximo año. "Nosotros tenemos un acuerdo salarial anualizado con el sindicato de los trabajadores de la educación", afirmó. Y concluyó: "Cualquier nueva discusión salarial deberá darse dentro del marco de la próxima negociación paritaria".