La ilusión por la cuarta estrella ya empezó a jugarse en Río Negro. A pocos días del inicio del Mundial 2026, la provincia lanzó una campaña que busca convertir cada festejo de la Selección Argentina en una oportunidad para viajar gratis por algunos de los destinos más emblemáticos del territorio rionegrino.

La propuesta, impulsada por la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), fue presentada bajo el lema "Esta vez ilusionate con las 4 estrellas" y tiene una mecánica tan simple como llamativa: por cada gol que marque el equipo dirigido por Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo se agregará un nuevo paquete turístico al gran sorteo final.

Además, desde la organización aclararon que únicamente se contabilizarán los goles convertidos durante el desarrollo de los partidos. Las definiciones por penales, en caso de que las hubiera, no sumarán paquetes turísticos para el concurso.

Cada uno de los premios consistirá en una estadía de cuatro días y tres noches para dos personas, acompañada por distintas experiencias turísticas. El objetivo es mostrar la enorme diversidad geográfica que ofrece Río Negro, una provincia capaz de reunir montañas nevadas, extensas mesetas, valles productivos y kilómetros de costa atlántica.

En ese sentido, la campaña pone el foco en las cuatro grandes regiones turísticas rionegrinas: la Cordillera, la Estepa, el Valle y el Mar. Por otra parte, la participación será completamente gratuita. Quienes quieran sumarse deberán ingresar a las redes oficiales de turismo de Río Negro, seguir la cuenta de Instagram @rionegroturismo, comentar la publicación oficial mencionando a la persona con la que compartirían el viaje y difundir el posteo en sus historias.

Mientras millones de argentinos se preparan para alentar a Lionel Messi y compañía en una nueva aventura mundialista, Río Negro decidió subirse a esa ola de entusiasmo con una apuesta inédita. Si la Selección convierte muchos goles, también crecerán las posibilidades de viajar. En definitiva, cada grito de gol podría terminar transformándose en unas vacaciones soñadas.

El número definitivo de premios recién se conocerá cuando concluya la participación argentina en el Mundial. Recién entonces se sabrá cuántos goles convirtió la Scaloneta y cuántos paquetes turísticos pondrá en juego la provincia. Hasta ese momento, los hinchas tendrán un motivo extra para celebrar cada vez que la pelota termine en la red.