La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) llegó a su segundo y último día de elecciones tanto para rectorado como decanatos. Las mismas se desarrollaron desde el martes 26 y hasta el miércoles 27 de mayo hasta las 20, horario en el que cerrarán las urnas.

Cuándo se conocerán los primeros boca de urna

Se espera que los primeros datos de boca de urna se conozcan alrededor de las 21.30, para seguir los resultados en tiempo real la UNCo compartirá una página donde se irán subiendo los avances del escrutinio.

El padrón autorizaba a votar a un total de 37.000 personas y hasta este miércoles por la mañana se esperaba que el número de participantes aumente durante la jornada, superando a quienes habían emitido su voto durante el martes.

Tanto el día de ayer como hoy han transcurrido con normalidad, sin incidentes. La votación se realiza de 10 a 20 y que el único requisito para sufragar es concurrir con el DNI, también en formato digital.

En cuanto al seguimiento de los primeros resultados, anticiparon que las tendencias son difíciles de prever por el sistema de voto directo pero ponderado, que equilibra la representación territorial y de los claustros.

La secretaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue, Victoria Alfonso, relató con Antena Libre que hay 17 unidades académicas votando. "No fue una concurrencia tan masiva el primer día, así que se espera más hoy. Sin embargo en algunas unidades que ayer tenían más cursadas votaron más estudiantes", aclaró.

Alfonso detalló que el claustro que menos ha votado es el graduado, mientras que el claustro que más votó fue estudiantes y no docentes, por el momento.

Para estas elecciones se presentaron dos listas de rectores: la lista número 1 que encabeza Christian Lopes como candidato a rector y Lorena Higuera como candidata a vicerrectora (Futuro UNCo), en tanto que la lista número 2 quedó conformada por Carlos Espinosa como candidato rector y Ana Basset como candidata a vicerrectora (Impulsar la UNCo).