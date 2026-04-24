La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) definió que dos listas competirán por el rectorado en las elecciones previstas para el 26 y 27 de mayo. La confirmación llegó tras el cierre de presentación de candidaturas ante la Junta Electoral, que recepcionó toda la documentación este jueves.

Las fórmulas que buscarán conducir la universidad son Christian Lopes – Lorena Higuera, por la lista Futuro UNCo, y Carlos Espinosa – Ana Basset, por la lista Impulsar la UNCo. En total, 37.756 personas empadronadas de los cuatro claustros están habilitadas para votar.

Además del rectorado, los comicios definirán autoridades en facultades, centros regionales y órganos de gobierno, en un proceso que marcará la conducción institucional para el período 2026-2030.

Dos fórmulas para el rectorado

La contienda principal tendrá dos propuestas claras. Por un lado, la lista N°1 impulsa a Christian Lopes como rector acompañado por Lorena Higuera como vicerrectora.

Enfrente estará la lista N°2, encabezada por Carlos Espinosa junto a Ana Basset. Ambas fórmulas competirán en una elección que, a diferencia de otros años, presenta solo dos opciones para el máximo cargo.

Cómo será la elección en la UNCo

El proceso electoral incluirá a los cuatro claustros universitarios: docentes, estudiantes, no docentes y graduados. Se votará mediante Boleta Única de Papel (BUP) en el horario de 10 a 20.

En el caso de unidades con modalidad semipresencial, la votación será anticipada el 23 de mayo, entre las 10 y las 17.

Qué otros cargos se eligen

Además del rector y vicerrector, se renovarán:

Decanos y vicedecanos en 17 unidades académicas

Consejeros directivos (16 por cada facultad)

40 integrantes del Consejo Superior

En la mayoría de las facultades se presentó una sola lista, aunque en algunas habrá competencia y en otras, como Ciencias del Ambiente y la Salud, hasta tres propuestas.

Un dato clave: nuevas unidades votan por primera vez

Estas elecciones tendrán un hecho inédito: por primera vez se elegirán autoridades en tres unidades académicas creadas tras la reforma estatutaria de 2024:

Facultad de Ciencias Marinas

Centro Universitario Regional Zapala

Centro Regional Universitario San Martín de los Andes

Esto amplía el mapa político interno de la universidad y suma peso a la elección.

¿Cuáles son las fechas clave del calendario electoral?

El cronograma ya está en marcha:

27 al 30 de abril: exhibición de listas

exhibición de listas 4 y 5 de mayo: período de impugnaciones

período de impugnaciones 11 de mayo: oficialización definitiva

La Junta Electoral, presidida por Victoria Alfonso, coordina todo el proceso desde el Consejo Superior.

La elección en la UNCo no solo define nombres, sino también el rumbo de una de las universidades más importantes de la región patagónica. Con más de 37 mil votantes, el resultado impactará en políticas académicas, presupuesto, expansión territorial y vínculo con la comunidad durante los próximos cuatro años.