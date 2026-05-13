El intendente de Neuquén Capital, Mariano Gaido, participó de la marcha por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El jefe comunal formó parte de las 30.000 personas que se movilizaron desde el playón central de la Universidad Nacional del Comahue hasta el Monumento al General San Martín.

"Hoy acompañamos a miles de estudiantes, docentes, trabajadores y familias que salieron a las calles para defender una bandera que nos une: la universidad pública" escribió el jefe comunal en un posteo realizado en redes sociales.

La relación de Gaido con la casa de altos estudios se vio reflejada nuevamente durante la tarde de este martes. Desde su gestión al mando del municipio capitalino, el intendente promovió medidas que apoyan el funcionamiento, como lo es la inclusión de estudiantes terciarios en el boleto estudiantil gratuito además de obras y mejoras en el campus universitario.

La marcha fue convocada a nivel nacional por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

"Porque creemos en una educación que abra puertas, genere oportunidades y permita que cada joven pueda construir su futuro sin tener que irse de su ciudad ni resignar sus sueños. Defender la universidad pública es defender el presente y el futuro de la Argentina. Y también el crecimiento de Neuquén, una ciudad que apuesta todos los días al conocimiento, la innovación y el talento de su gente", concluyó el mensaje de Gaido.

Integrantes del ejecutivo municipal se sumaron a la movilización

Acompañando a Gaido, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini también integró la marcha que fue convocada a nivel nacional por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

También se expresó en redes sociales, donde destacó que "Como docente, sé lo que significa entrar a un aula y encontrar allí sueños, esfuerzo y ganas de salir adelante". "La universidad pública no es un privilegio: es un derecho que iguala, incluye y genera desarrollo para toda la sociedad", resaltó.

La funcionaria concluyó: "Defenderla es defender el presente y el futuro de miles de estudiantes y trabajadores de la educación. Porque donde hay una universidad pública fuerte, hay más oportunidades y una sociedad más justa".