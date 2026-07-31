Después de su visita a la Argentina, durante la cual estuvo en Neuquén, visitando yacimientos en Vaca Muerta, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, publicó un artículo con sus impresiones sobre el viaje, en el blog de la institución que conduce; allí calificó a los profesionales, emprendedores y “líderes públicos” que confluyen en esa producción de petróleo y gas, como “talentosos y comprometidos”.

Georgieva subrayó el contexto económico del país, al asegurar que “La estabilización devuelve a un país algo que no es fácil de medir: tiempo”, y sostuvo, en su escrito, que “cuando las familias creen que los precios permanecerán estables, empiezan a ahorrar en vez de protegerse de la inflación”.

En esa situación, que observa en Argentina, destacó que “los gobiernos pueden enfocarse en mejorar las instituciones en vez de responder a la próxima emergencia. En otras palabras, la estabilidad alarga el horizonte temporal del país”.

“Vi esa oportunidad muy claramente en los campos petroleros y de gas de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén”, dijo Georgieva.

“Que Argentina tiene recursos naturales de clase mundial es algo conocido hace tiempo. Pero Vaca Muerta muestra que también tiene ingenieros talentosos, emprendedores y líderes públicos y privados comprometidos a desarrollarlos. Y lo hace en un momento en que el mundo busca suministros de energía seguros y confiables”, subrayó la directora del FMI.

Enseguida, sostuvo que “Vaca Muerta es solo un ejemplo de una oportunidad más amplia. La inversión minera está acelerándose, los servicios basados en el conocimiento exportan cerca de 10.000 millones de dólares al año y la agricultura sigue entre los sectores más competitivos del mundo. Más allá de sus recursos naturales, Argentina cuenta con emprendedores de primer nivel, universidades sólidas y talento humano excepcional”.

Georgieva estuvo en Neuquén el miércoles, acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo. Fue recibida por el titular de YPF, Horacio Marín, y estuvo, en el aeropuerto, con el gobernador neuquino, Rolando Figueroa.