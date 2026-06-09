El gas empezó a acercarse a más de 5 mil vecinos

Después de años de espera, la obra de gas en los barrios 2 y 7 de Mayo comenzó a mostrar uno de sus avances más visibles. Con más de 800 nichos ya instalados y el inicio del tendido de cañerías, el proyecto entró en una nueva etapa y apunta a llegar terminado antes de diciembre.

La intervención forma parte del plan DaleGas y alcanzará a 1.286 familias que viven en más de 70 manzanas del sector. En total, se instalarán 23 mil metros lineales de cañería para conectar a unos 5 mil vecinos.

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, Marco Zapata, explicó en AM550 que los trabajos comenzaron hace menos de 60 días y que ya lograron completar más del 60% de los nichos previstos para la obra.

Romper paredes, mover cercos y despejar veredas

La primera etapa estuvo enfocada en preparar el terreno para el paso de las cañerías. Para eso fue necesario instalar nichos de gas sobre la línea municipal y despejar veredas.

“La cañería va por vereda, hay que garantizar que se respete la línea municipal”, explicó Zapata.

Los trabajos obligaron a intervenir en muchos frentes de viviendas. Según detalló, en algunos casos tuvieron que romper paredones, rejas o mover cercos para empotrar los nichos y dejar lista la conexión domiciliaria.

“Hemos avanzado con la colocación de 800 nichos”, señaló el funcionario, quien remarcó la complejidad técnica de las tareas que se realizan en el lugar.

Con esa etapa avanzada, esta semana comenzó el tendido de la red de gas en distintas manzanas.

La obra que puede cambiar el barrio

Además de la conexión al servicio, la obra aparece como una pieza clave para el proceso de regularización de los sectores.

Zapata explicó que en 2 y 7 de Mayo todavía hay trámites vinculados a la mensura definitiva y que la instalación completa de servicios como gas y electricidad es uno de los requisitos necesarios para avanzar en ese proceso.

“Cuando se termina la obra de infraestructura lo primero que se quiere hacer es entregar los lotes”, sostuvo.

Mientras tanto, equipos técnicos y sociales trabajan en el territorio junto a los vecinos para acompañar las modificaciones necesarias en cada vivienda y orientar sobre las instalaciones internas.

El objetivo: terminar antes del verano

La obra tiene un plazo previsto de 240 días, aunque desde el municipio buscan acelerar los tiempos.

“El intendente pidió que esté finalizada antes de diciembre”, afirmó Zapata.

En paralelo, los vecinos ya pueden avanzar con inspecciones parciales dentro de sus casas para llegar con las conexiones listas una vez que finalicen los trabajos en la red principal.

La escena ya empezó a cambiar en las calles de 2 y 7 de Mayo. Donde antes había zanjas y mediciones, ahora comenzaron a aparecer las primeras cuadras con cañerías instaladas y conexiones preparadas para el momento en que el gas finalmente llegue a cada vivienda.

La entrevista completa

Las claves de la obra