Un paso clave para dos barrios históricos

La Municipalidad de Neuquén puso en marcha una de las obras más esperadas en los barrios 2 de Mayo y 7 de Mayo: la extensión de la red de gas natural que alcanzará a 1.286 familias.

El contrato fue firmado tras el proceso licitatorio y permitirá avanzar con una red de más de 22 kilómetros de cañerías, en el marco del Plan Dale Gas. El proyecto contempla la distribución completa en ambos sectores, incluyendo la previsión domiciliaria hasta la línea municipal.

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa habían suscripto, meses atrás un convenio para intervenir en estos asentamientos, y ahora la iniciativa entra en su etapa concreta.

“Son 1.286 familias las que van a formar parte de esta obra”

El director del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, confirmó el alcance del proyecto en una entrevista con AM550.

“Son 1286 familias las que van a formar parte de esta obra. La obra incluye todo el sector 7 de mayo, 2 de mayo, no solo la red de distribución y la previsión domiciliaria, desde la red hasta el nicho con el vástago incluido. Trabajamos hasta la línea municipal, luego la conexión domiciliaria se encarga el vecino”, explicó.

El presupuesto oficial asciende a 3.670 millones de pesos y el plazo de ejecución es de ocho meses. Según detalló, la intención es que hacia fin de año la obra esté finalizada para que los vecinos puedan comenzar con las conexiones individuales.

“Son 22 kilómetros de cañería, con un valor total de 3670 millones de pesos y un plazo de ejecución de 8 meses", señaló Zapata.

Además, adelantó cuáles son las intenciones del intendente Mariano Gaido respecto de esta obra:

"Hemos tratado de hacer que estas familias pasen este último invierno sin gas, el intendente quiere que para diciembre la obra esté finalizada y los vecinos puedan comenzar con la conexión cada uno", aseguró.

También explicó que en el sector quedarán "equipos fijos trabajando, no solo el equipo técnico, sino también un equipo social”, destacó Zapata.

Un sector que concentra a casi 2 mil familias

El área donde se desarrollará la obra reúne a casi 2 mil familias. Solo el sector Peumayén concentra alrededor de 400 hogares. Se trata de barrios con más de dos décadas de historia, que hoy forman parte de procesos de regularización.

En total el sector tiene casi 2 mil familias y lleva cerca de 20 desarrollándose.

"Más allá de no estar de acuerdo con la toma de tierras, no podemos desconocer la situación de familias que están hace 20 años y de hecho se inscribieron en el plan de regularización”, indicó el funcionario.

Además del gas, el Municipio prevé avanzar con la contratación de la obra de cloacas para la misma zona en aproximadamente un mes y medio, lo que completaría los servicios básicos en estos barrios.

Infraestructura que ordena y consolida

La intervención en 2 y 7 de Mayo forma parte de una estrategia más amplia de urbanización que apunta a consolidar sectores postergados y sumarlos plenamente a la trama urbana.

Con la firma del contrato ya concretada y el plazo definido, el cronograma comienza a correr. La extensión del gas natural en estos barrios representa una de las inversiones más importantes del año en materia de infraestructura básica en la ciudad y marca el inicio de una etapa de obras que impactará de manera directa en la vida cotidiana de miles de familias neuquinas.

