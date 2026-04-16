Los trabajadores estatales de Neuquén verán reflejado un incremento salarial del 9,13% en sus haberes a fines de abril, como resultado de la actualización trimestral vinculada a la inflación, establecida en los últimos acuerdos paritarios entre los sindicatos y la administración provincial.

El esquema vigente prevé ajustes automáticos en función de la variación de precios, tanto según la Dirección Provincial de Estadística y Censos como el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y aplica a distintos sectores de la administración pública provincial.

El aumento corresponde al promedio de la inflación registrada en el primer trimestre del año: 2,6% en enero, 2,5% en febrero y 3,5% en marzo, considerando tanto los valores locales de Neuquén como los nacionales. La suba de marzo, superior a la de los meses anteriores, fue determinante en la cifra final.

¿Quiénes recibirán los aumentos?

Este ajuste beneficiará a más de 60 mil trabajadores, superando el incremento previo de 7,9% correspondiente al último trimestre de 2025.

Además del aumento, los empleados estatales recibirán la primera cuota de la asignación por ropa de trabajo, una suma no remunerativa y no bonificable acordada en paritarias. El monto base asciende a 236.558 pesos, equivalente al pago realizado en septiembre del año pasado y actualizado según la inflación acumulada hasta marzo de 2026.

El depósito de estos pagos se realizará de manera directa en las cuentas de los trabajadores, garantizando un acceso rápido y seguro a ambos conceptos.

