El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, firmó este lunes el decreto 1706, mediante el cual se fijan los incrementos salariales para los efectivos de la Policía provincial durante el primer semestre de 2026. La medida establece una pauta de actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el pago de sumas extraordinarias y otros beneficios complementarios.

El decreto lleva además la firma del ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y del ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, y replica el esquema salarial que el Ejecutivo provincial acordó previamente con los gremios estatales ATE y UPCN.

Aumentos por IPC y actualizaciones trimestrales

Según lo establecido, los haberes policiales se actualizarán mediante incrementos trimestrales calculados por IPC para el período comprendido entre enero y junio de 2026, con aplicaciones en los meses de abril y julio.

Para la actualización de abril, se tomará como base el salario correspondiente a marzo, sobre el cual se aplicarán las variaciones de IPC de enero, febrero y marzo. En tanto, en julio se aplicará el IPC acumulado de abril, mayo y junio sobre el salario ya actualizado en abril.

El cálculo del índice se realizará mediante una media ponderada, compuesta en un 50% por el IPC elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén y en un 50% por el índice nacional publicado por el INDEC.

Sumas extraordinarias y pago por ropa de trabajo

El decreto también contempla el pago de dos sumas extraordinarias, de carácter no remunerativo y no bonificable. La primera será de 350.000 pesos y se abonará durante la segunda quincena de enero de 2026, al igual que ocurre con el resto de los trabajadores estatales.

La segunda suma corresponde al pago por ropa de trabajo, que se hará efectiva en abril de 2026. Además, se estableció la actualización semestral de las asignaciones familiares, que también alcanzará a los efectivos policiales.

Acuerdo previo y previsibilidad para 2026

Desde el Ejecutivo provincial recordaron que, antes de finalizar el año, se logró un acuerdo salarial con la totalidad de los sindicatos que representan a los trabajadores del Estado neuquino. Esa definición permitió fijar con anticipación la pauta salarial para 2026, tanto para la administración pública como para las fuerzas de seguridad.

El Gobierno destacó que la medida busca dar previsibilidad a las cuentas públicas y, al mismo tiempo, brindar certeza a los trabajadores respecto de la evolución de sus ingresos en un contexto económico marcado por la inflación.