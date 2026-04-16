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Jueves 16 de Abril, Neuquén, Argentina
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Según el Índice de IPC

El Gobierno de Neuquén pagará este viernes la asignación por ropa de trabajo: quiénes lo cobran y cuánto es

Los beneficiados serán los empleados de la administración pública y la Policía provincial, con un monto actualizado a 278.576 pesos. Será depositado en la cuenta bancaria de cada trabajador. 
 

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 16 de abril de 2026 a las 08:27
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El valor está actualizado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este viernes, el Gobierno de la Provincia del Neuquén hará efectivo el pago de la asignación por ropa de trabajo correspondiente al primer semestre del año, beneficiando a cientos de trabajadores de la administración pública provincial y la Policía.

Los que recibirán la asignación

La ropa de trabajo será otorgada a los empleados comprendidos en las leyes 3077, 3215, 3326, 3373, 3395, 3475, 3476, 3487, 3523, 3524, 3543, 3546, 3548 y 3549, así como al personal de la Policía provincial.

Quedarán excluidos de este beneficio los trabajadores del ISSN y CIPPA de la Ley 3373, así como quienes pertenecen a los convenios de EPEN y EPAS. Por su parte, en el caso de la Ley 3524 (Eproten), modalidad Temporada, recibirán la asignación únicamente quienes estaban activos al momento de la firma del acuerdo de incremento salarial.

¿Cuánto pagarán?

El monto asignado será de 278.576 pesos, equivalente al valor pagado en septiembre de 2025, actualizado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta marzo de 2026.

El dinero se depositará directamente en las cuentas de los trabajadores en el Banco Provincia del Neuquén (BPN), garantizando un acceso rápido y seguro al beneficio.

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