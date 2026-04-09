Un acto que abre una nueva etapa

La Municipalidad de Neuquén entrega este martes, 30 certificados de tenencia de lotes con servicios destinados a veteranos de la guerra de Malvinas y sus familias. El acto se realiza en el Distrito 6, en la meseta, y marca el inicio de una etapa clave dentro del plan de acceso a la tierra que impulsa la ciudad.

Se trata de los primeros certificados dentro de un esquema más amplio que continuará en las próximas semanas. Desde el Ejecutivo local confirmaron que nuevas entregas se concretarán entre mayo y junio.

Certificados hoy, adjudicaciones en proceso

María Pasqualini, la jefa de Gabinete municipal, aclararó que el proceso de adjudicación aún está en marcha.

“Se trabaja en designar a los adjudicatarios, hay mucha gente expectante”, explicó en diálogo con AM550.

En ese sentido, remarcaron que estos 30 certificados forman parte de un primer grupo dentro de un universo mayor. “Estas son las primeras adjudicaciones”, señalaron, en referencia al avance del proceso que busca completar la asignación de los lotes antes de la inauguración del desarrollo.

El plan contempla la entrega de 400 lotes en esta etapa, dentro de un objetivo anual de 1.500.

Lotes con servicios y acceso concreto

Los terrenos están ubicados en la meseta, en un sector con desarrollo urbano y conectividad. Según detallaron, se trata de lotes con servicios, lo que permite acortar los tiempos para avanzar hacia la construcción.

El esquema se implementa a través del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, que articula convenios con distintos sectores para ordenar la distribución y garantizar acceso en condiciones equitativas.

“Un acontecimiento importante”

El presidente del Centro de Veteranos de Malvinas, Elio Canale, destacó el alcance de la medida:

“Esto es un acontecimiento importante. Hoy se da el logro de terrenos con servicios importantísimo para veteranos de guerra que cumplieron con la patria”, celebró.

También subrayó el impacto para las familias: “Seguro se va a derramar a vuestros hijos”, afirmó, y valoró que los terrenos cuenten con infraestructura desde el inicio. “Son terrenos con servicios que no se da en todos lados. Acá está todo directamente”.

Una política que sigue en marcha

El intendente Mariano Gaido vinculó estas acciones con una línea de trabajo sostenida hacia los veteranos de Malvinas y sus familias, en el marco de políticas de reconocimiento y acceso a derechos.

La ciudad avanza así con un esquema que combina planificación, infraestructura y orden en la expansión urbana, con la meseta como uno de los ejes centrales del crecimiento.

La entrega de estos certificados es el primer paso visible de un proceso más amplio que seguirá sumando etapas en los próximos meses.