La Federación de Entidades Empresarias de Río Negro advirtió sobre el impacto que genera la competencia desigual entre el comercio local y las plataformas digitales foráneas, planteando que la supervivencia del sector comercial es clave para sostener la economía provincial y los servicios públicos.

El comercio de cercanía sostiene gran parte de la recaudación impositiva en Río Negro. Según datos oficiales, el impuesto a los Ingresos Brutos representa el 77% de la recaudación total, y el sector comercial aporta casi el 41% de ese total. En términos simples, 31 de cada 100 pesos que financian salud, educación y seguridad provienen del comercio local.

La diferencia de precios entre un portal digital y un negocio de barrio no responde solo a eficiencia, sino a condiciones fiscales desiguales. Mientras las plataformas operan en un vacío impositivo, los comercios locales deben afrontar costos reales: alquileres, tasas municipales, iluminación de calles y el pago de salarios con beneficios como la Zona Fría, que encarece la estructura, pero asegura que el dinero circule dentro de la provincia.

El riesgo de esta desigualdad es concreto. Si el comercio desaparece, el Estado perdería su principal fuente de ingresos, lo que derivaría en incapacidad para sostener servicios básicos o en un aumento de impuestos para compensar lo que el comercio ya no puede aportar. “El ahorro de hoy en un portal foráneo es el impuesto más caro que pagarás mañana”, remarcaron desde el sector.

Más allá de los números, se recalcó el valor humano del comercio de cercanía: asesoramiento experto, respaldo real y la confianza de quien conoce a sus clientes, incluso con prácticas históricas como el “fiado”. Comprar en el barrio no es un gesto romántico, sino una forma de defender el propio bolsillo y el empleo rionegrino.

La advertencia es clara: la competencia desigual amenaza la estructura económica provincial y pone en riesgo los bienes comunes. El comercio local no solo genera empleo y tributa impuestos, sino que sostiene la vida cotidiana de las comunidades.