La Policía de Río Negro llevó adelante un operativo táctico de prevención y control en jurisdicción de la Comisaría 27°, en el barrio Melipal, que se desplegó en distintos sectores del oeste de Bariloche durante la tarde de este martes. La actividad fue coordinada por la Unidad Regional III y contó con la participación de efectivos de la Comisaría 27°, personal de la Brigada Rural, la Brigada Motorizada de Apoyo y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER).

Los equipos realizaron recorridas preventivas, patrullajes en zonas residenciales y colaboraron en los puestos de control establecidos en los principales accesos. Además, se sumó personal de Seguridad Ciudadana del Municipio de Bariloche, en el contexto del trabajo conjunto que se desarrolla para fortalecer las tareas de prevención y reforzar la presencia institucional en los barrios. La coordinación interinstitucional permitió ampliar la cobertura territorial y garantizar un despliegue simultáneo en distintos puntos estratégicos.

Durante la jornada se dispusieron puestos de control en tramos de las avenidas Exequiel Bustillo y de los Pioneros, donde se realizaron tareas de identificación de personas y control vehicular. Los agentes verificaron documentación, condiciones de circulación y antecedentes de los conductores, en un procedimiento que se extendió por varias horas.

Como resultado del operativo, fueron identificados más de 60 vehículos. Asimismo, se confeccionaron cinco infracciones por incumplimientos a la normativa vigente y se procedió a la retención de dos rodados debido a inconsistencias detectadas en su documentación.

Estas acciones forman parte de los dispositivos preventivos periódicos que la Policía de Río Negro desarrolla en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad, promover el cumplimiento de las normas y brindar mayor tranquilidad a los vecinos. La fuerza provincial destacó que este tipo de operativos se replican en diferentes jurisdicciones y constituyen una herramienta clave para la prevención del delito y el control de la circulación.