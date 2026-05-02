Encontraron sanas y salvas a las dos mujeres que se habían perdido camino a Laguna Huemul

Un operativo de búsqueda se activó en Lago Puelo, provincia de Chubut, luego de que reportaran la desaparición de dos mujeres que realizaban una caminata hacia Laguna Huemul. El despliegue comenzó durante la tarde y se extendió hasta la noche en plena zona de montaña.

El personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios inició el ascenso a las 19:12 y organizó un rastrillaje en el sendero. Minutos después de las 20, lograron ubicar a las caminantes, que se encontraban desorientadas pero en buen estado general.

Tras el hallazgo, los rescatistas brindaron asistencia inicial y comenzaron el descenso acompañado, con el objetivo de garantizar un regreso seguro en condiciones de baja visibilidad.

Usaron un dron para buscarlas

La búsqueda se desarrolló en un área compleja, con sectores de difícil acceso. Para ampliar el alcance del rastrillaje, el área técnica del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPMF) utilizó un dron que permitió agilizar la localización.

Además, un poblador de la zona colaboró con una embarcación para facilitar el cruce de un río, lo que resultó clave para el traslado de los equipos en el operativo.

El rescate se completó sin personas heridas

El procedimiento finalizó cerca de las 22, cuando las dotaciones regresaron a la base tras asegurar el descenso de ambas mujeres.

Desde el cuartel destacaron la rápida respuesta y el trabajo coordinado entre distintas áreas. También insistieron en la importancia de planificar las salidas a la montaña, informar recorridos y contar con equipamiento adecuado para evitar situaciones de riesgo en los senderos de la región cordillerana.